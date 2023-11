Juanes recuerda su lucha contra la depresión y la presión del éxito

Juanes recordó el difícil momento que atravesó hace 12 años cuando su trabajo y carrera lo absorbieron al punto de llevarlo a querer alejarse de la música. mientras enfrentaba una depresión.

En una reciente entrevista para el programa de entretenimiento de La Red, el colombiano detalló lo que lo llevó a sentir que tocaba fondo y cómo ahora agradece estar en equilibrio y feliz.

No es la primera vez que el compositor habla públicamente de este episodio.

En agosto compartió en redes sociales la afectación en su salud mental y cómo perdió momentos cruciales con sus hijos debido a su trabajo. “Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, expresó.

“Había trabajado tanto durante los últimos 10 años, que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado de lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo. Lo peor es que yo fui el único culpable”, añadió en la publicación.

En una entrevista reciente para el programa de entretenimiento 'La Red', Juanes detalló cómo tocar fondo en ese momento fue crucial para su posterior recuperación y equilibrio emocional. Foto: El Tiempo

Este sincero post generó reflexiones sobre los problemas mentales, una temática poco abordada en la industria del espectáculo donde la vulnerabilidad y la exposición constante pueden impactar la autoestima y las emociones.

En la entrevista, Juanes recordó el 2010, cuando, en pleno auge de su carrera, el trabajo agotador y la desconexión consigo mismo y sus seres queridos lo sumieron en la depresión. “Hace 12 años entré en ese mundo muy oscuro. Un momento muy oscuro de mi vida, muy triste, y ahí fue donde tuve que tocar fondo para volverme a levantar”, recordó.

Tras rememorar este episodio doloroso, el intérprete de Para tu amor expresó su agradecimiento por la estabilidad que experimenta en la actualidad en todos los aspectos de su vida. Juanes siente que se encuentra en el centro de todos los elementos que conforman su existencia, desde la relación consigo mismo ,hasta la conexión con su familia, la música (su gran pasión) y su público, al que espera ver emocionado en su próxima gira.

“Estoy muy feliz, diría que estoy en los mejores momentos de mi vida porque me siento como en el centro de todo: espiritual, familiar y artísticamente. Me siento muy contento, disfrutando de la música más que nunca”, concluyó el cantautor.

