Jonathan Majors es despedido de Marvel

Finalmente se tomó una decisión: la compañía Marvel Studios anunció que Jonathan Majors no será más quien encarne a Kang, el más reciente antagonista central en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La decisión se toma luego de que este lunes 18 de diciembre se le condenara por dos cargos de acoso y agresión hacia Grace Jabbari, su exnovia.

La noticia llega como un revés para Majors, quien había asegurado un papel significativo como el villano en la nueva expansión del universo de esta franquicia. Sin embargo, la confirmación de su culpabilidad en relación con los cargos presentados por su exnovia, ha llevado a Marvel Studios a tomar la drástica medida de cortar lazos con el actor.

En 'Ant-Man', Jonathan Majors actúa junto a Paul Rudd. Majors interpreta a Kang el Conquistador. (Marvel Studios/Marvel Studios)

Majors había tenido un importante comienzo de año en el cine, pues apareció en Ant-Man 3 y Creed III, así como en la película independiente Magazine Dreams, adquirida por Searchlight Pictures en el Festival de Cine de Sundance de este año.

Sin embargo, desde su arresto en marzo, Majors ha sido separado de su agencia de talentos Entertainment 360 y de la empresa de relaciones públicas The Lede Company. Además fue despedido de la película The Man in My Basement.

También, el Ejército de Estados Unidos retiró una importante campaña publicitaria protagonizada por Majors, al igual que el equipo de béisbol Texas Rangers. Varios otros proyectos en los que estaba involucrado Majors, incluyendo la película Da Understudy, de Spike Lee, para Amazon y la película sobre Dennis Rodman 48 Hours in Vegas de Lionsgate, permanecen en el limbo.

La representación de Kang en el universo cinematográfico había generado altas expectativas entre los fanáticos, pero la reciente condena ha desencadenado la decisión del estudio de reevaluar su asociación con Majors.

La separación se establece como un giro inesperado en la narrativa de la franquicia y plantea interrogantes sobre el futuro del personaje en las producciones futuras de Marvel.

Majors posa con su colega Paul Rudd en la Comic-Con de San Diego el año pasado. (Frazer Harrison/AFP)

¿Qué fue lo sucedido?

En marzo, el actor fue arrestado en la ciudad de Nueva York luego de presuntamente agredir a su novia Grace Jabbari en el asiento trasero de un vehículo privado.

Jabbari, coreógrafa que conoció al actor en el set de Ant-Man and the Wasp: Quantumania de Marvel, testificó que ella agarró el teléfono de Majors al ver un mensaje de otra mujer que decía: “ojalá te estuviera besando en este momento”.

Ella describió en su testimonio que mientras Majors intentaba recuperar su teléfono, sintió “un golpe fuerte” en la cabeza que resultó en hematomas, hinchazón y un dolor terrible.

La fiscala Kelli Galloway alega que Majors fue manipulador y controlador durante su relación de dos años, la cual culminó el 25 de marzo durante el altercado en el vehículo.

Los miembros del jurado vieron mensajes de texto anteriores entre Jabbari y Majors, donde él había amenazado con suicidarse por un desacuerdo y la disuadió de ir al hospital para tratar una herida en la cabeza.