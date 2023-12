Jonathan Majors, actor que encarna a Kang en Marvel, fue declarado culpable por agresión y acoso

Jonathan Majors, estrella del universo cinemático de Marvel, fue declarado culpable por dos cargos de agresión y acoso este lunes 18 de junio. El veredicto fue emitido por un jurado de Manhattan.

El juez a cargo, Michael Gaffey, estableció la fecha de sentencia para el 6 de febrero. Allí se sabrá la pena que deberá enfrentar el actor pues, según la ley estadounidense, Majors recibir hasta un año de prisión.

Además, el intérprete que encarna a Kang el Conquistador en Marvel fue absuelto de un cargo de asalto intencional en tercer grado y de acoso agravado en segundo grado.

Jonathan Majors, de 34 años, había sido elegido por Marvel para encarnar al nuevo megavillano de la franquicia, siendo el sucesor del antagonista Thanos. Foto: Twitter (Tomada de Twitter)

Tras la lectura de la sentencia, y según el reporte de medios como Variety y Hollywood Reporter, entre otros, Majors no mostró reacción alguna al leerse el veredicto.

Para la declaratoria, el jurado pidió revisar imágenes de vigilancia, así como el testimonio de una mujer que asistió a una discoteca con la víctima Grace Jabbari después de la agresión, quien habría confirmado el ataque del intérprete.

Contexto de lo ocurrido con Majors

En marzo, el actor fue arrestado en la ciudad de Nueva York luego de presuntamente agredir a su novia Grace Jabbari en el asiento trasero de un vehículo privado.

Jabbari, coreógrafa que conoció al actor en el set de Ant-Man and the Wasp: Quantumania de Marvel, testificó que ella agarró el teléfono de Majors al ver un mensaje de otra mujer que decía: “ojalá te estuviera besando en este momento”.

Ella describió en su testimonio que mientras Majors intentaba recuperar su teléfono, sintió “un golpe fuerte” en la cabeza que resultó en hematomas, hinchazón y un dolor terrible.

La fiscala Kelli Galloway alega que Majors fue manipulador y controlador durante su relación de dos años, la cual culminó el 25 de marzo durante el altercado en el vehículo.

Los miembros del jurado vieron mensajes de texto previos entre Jabbari y Majors, donde él había amenazado con suicidarse por un desacuerdo y la disuadió de ir al hospital para tratar una herida en la cabeza.

Jonathan Majors fue aplaudido este año por su complejo rol en la tercera película de la franquicia 'Creed'. Foto: Instagram (Tomada de Instagram)

Jabbari, de 30 años, testificó que tuvo temor de involucrar a la policía después de que Majors presuntamente la agrediera en marzo.

La abogada defensora de Majors, Priya Chaudhry, alegó que más bien fue Jabbari quien agredió a Majors en el vehículo esa noche, no al revés. La defensa también argumentó que Jabbari fabricó las acusaciones para vengarse de Majors después de su ruptura. En su argumento final, Chaudhry llamó a Jabbari “una mentirosa” y afirmó que “distorsiona la realidad”.

El conductor que estaba en el auto la noche del presunto incidente testificó que Majors “no estaba haciendo nada” a Jabbari en el vehículo. Sin embargo, mientras Majors intentaba salir del auto, él “estaba tratando de empujarla hacia adentro”, dijo el conductor a los miembros del jurado. “Recuerdo que Majors la estaba empujando de vuelta al auto”, dijo.

Majors ha tenido un importante año en el cine, pues apareció en Ant-Man 3 y Creed III, así como en la película independiente Magazine Dreams, adquirida por Searchlight Pictures en el Festival de Cine de Sundance de este año.

Ante estas acusaciones, Majors fue despedido del elenco de la película The Man in My Basement, pero aún se desconoce cuál será su futuro con respecto al personaje de Kang en Marvel, el cual estaba planificado para convertirse en el gran antagonista de esta nueva era marvelita. Por el momento, la mega compañía no ha ofrecido ninguna declaración al respecto.