Jennifer Lawrence sufrió dos abortos espontáneos antes de su primer hijo

Jennifer Lawrence abrió su corazón en una entrevista que le realizó la revista Vogue para su portada. En la íntima conversación, la ganadora del premio Óscar reveló que ha sufrido dos abortos involuntarios.

La estrella de películas como Los juegos del Hambre y Silver Linings Playbook dijo que tuvo su primer aborto involuntario a los 20 años. En ese momento, Lawrence “tenía la intención al cien por cien” de abortar, escribió Vogue... pero antes de que esto sucediera el aborto se dio de forma natural, en Montreal.

Cuando se casó y quiso tener un hijo, también tuvo otro aborto, razón por la que tuvo que se someterse a un tratamiento para extraer tejido del útero.

Lawrence contó que este segundo aborto lo sufrió mientras rodaba el filme Don’t Look Up, junto a Leonardo DiCaprio, filme que se estrenó en diciembre del 2021.

La actriz ha sido conocida por ser una activista por la maternidad deseada.

“Recuerdo haber pensado un millón de veces en ello (las mujeres que se ven obligadas a dar a luz) mientras estaban embarazada. Estaba pensando en las cosas que le estaban pasando a mi cuerpo. Tuve un gran embarazo, tuve un embarazo muy afortunado, pero cada segundo de mi vida era diferente. A veces se me venía a la mente la idea: ‘¿qué pasaría si me obligaran a hacer esto?”, señaló la actriz.

En la misma entrevista, Lawrence dio a conocer detalles sobre su bebé. Su niño se llama Cy en honor al pintor Cy Twonbly, el cual es uno de los artistas predilectos de su esposo Cooke Maroney.

Hasta antes de la entrevista con Vogue, la actriz había decidido ser hermética sobre su embarazo. “Cada instinto en mi cuerpo quiere proteger su privacidad (la del hijo) por el resto de su vida, tanto como pueda. No quiero que no se sienta bienvenido a causa de la fama. Siento que proteger a un hijo comienza con no incluirlo en esta parte de mi trabajo”, había dicho previamente, en referencia a su vida pública.