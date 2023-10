Jennifer Aniston revela sus cuatro reglas de longevidad y salud

La actriz estadounidense de 54 años, Jennifer Aniston, detalla cómo se mantiene en forma y saludable a pesar de su edad.

Aniston describió en una publicación en la décima edición de la revista CR Fashion Book las cuatro reglas que asegura siempre sigue para mantener su longevidad.

“Bebo mucha agua, me muevo a diario, trato de consumir alimentos integrales y frescos, y duermo tanto como puedo”, afirmó.

“La última parte es un desafío para mí, pero es muy importante (...) Siento las consecuencias cuando no descanso lo suficiente”, añadió la actriz.

Recientemente, la comediante fue presentada como la última estrella de CR Fashion Book para su décima edición.

Además, Jennifer también compartió que vigila atentamente lo que ve en las pantallas para mantener su salud mental en orden.

“Trato de ser muy consciente de lo que permito entrar en mi espacio mental”, dijo. “Eso significa, probablemente, menos sobrecarga de noticias por cable”.

“Nuestro mundo está atravesando verdaderos desafíos, y sé que a todos nos importan profundamente, pero a veces creo que es imperativo que desconectemos del ruido”, explicó la estrella.

En cuanto al ejercicio, ella asegura ser fanática de un método basado en la ciencia que combina fitness funcional de bajo impacto con equipos pesados que requieren resistencia para obtener resultados distintos de lo tradicional. Este método se conoce como “Pvolve”.

“Me he sentido motivada para hacer ejercicio como no lo había estado en años. Espero con ansias las clases desafiantes y me siento más fuerte y cómoda con mi cuerpo cuando lo hago”, compartió.

“Es diferente cada vez; no creo que haya tenido la misma clase dos veces”, agregó.

Para la última portada de la revista en blanco y negro, la actriz posó luciendo una camisa corta, pantalones y una corbata de la marca Valentino con un sujetador de Fleur du Mal. En la sesión también vistió un traje de Bottega Veneta, además de vestidos con estilo de los años noventa de su época en “Friends”.