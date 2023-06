Jennifer Aniston revela cuál es el halago que más le molesta recibir

Jennifer Aniston es una de las mujeres más bellas e influyentes de Hollywood. A lo largo de los años, y debido a la experiencia que fue adquiriendo, supo plantarse en una industria altamente competitiva y pelear por lo que cree justo.

Durante una entrevista que brindó a la edición británica de Vogue la actriz de Friends confesó cuál es el “halago” que más odia que le digan y contó que planea tomarse unos meses sabáticos para poder viajar por el mundo. “‘Te ves genial para tu edad´, debería ser ‘te ves genial’, punto”, dijo molesta la celebridad de 54 años.

“Me vuelve loca. No lo soporto. Ese es un hábito de la sociedad que tenemos. Ni siquiera entiendo lo que significa”, se quejó la actriz mientras advertía que se siente mucho mejor ahora que cuando tenía 20 años. “Estoy en mejor forma que cuando tenía veinte años. Me siento mejor en mi mente, cuerpo y espíritu. Todo es 100% mejor”, expresó Aniston.

Después de admitir que previamente sintió presión para ejercitarse vigorosamente, Aniston habló de su rutina de ejercicios y compartió el secreto de por qué se ve tan bien últimamente. “Tuve que volver a entrenar mi cerebro. Mi actitud hacia el fitness ha evolucionado absolutamente a lo largo de los años”, agregó.

De hecho, la actriz se unió Pvolve, un programa que combina resistencia con movimiento para ayudar a esculpir y fortalecer el cuerpo.

LEA MÁS: Jennifer Aniston opina que el guion de ‘Friends’ no sería viable en la actualidad

“Cuando tenés la mentalidad de ‘necesito hacer 45 minutos de cardio o no haré un buen entrenamiento’, es desalentador. Lo creí durante tanto tiempo. Simplemente me quemé y rompí mi cuerpo”, confesó la intérprete, quien durante años practicó Crossfit, una rutina “demasiado agresiva” según su parecer y boxeo, actividad que le dañó sus muñecas.

“En cambio con Pvolve no se siente ni fatiga, ni dolor”, aseguró. Aniston conoció este programa en el 2021, luego de sufrir una lesión en su espalda y se enamoró tanto de este proyecto. Esta semana se sumó al equipo como socia.

Sin embargo, la actividad física no es lo único que la mantiene tan espléndida y jovial. Un plan de alimentación saludable y descansar lo suficiente son parte de su rutina diaria. “Tienes que dormir lo suficiente. Tienes que beber toneladas y toneladas y toneladas de agua. También tienes que darte el 20% de diversión y glotonería, pasar un buen rato y darte un gusto”, aclaró.

Pequeño descanso

“En nuestro negocio, tenés que exigir el tiempo libre o sacarlo porque siempre hay algo que va a surgir. Así que creo que después de la semana que viene me voy a tomar junio y julio libres”, dijo la protagonista de The Morning Show a la revista People.

Si bien es habitual que los artistas se tomen un tiempo entre proyecto y proyecto para pensar qué es lo que realmente quieren hacer en el futuro, en el caso de Aniston esto nunca fue posible ya que su agenda laboral siempre estuvo cargadísima.

“Nunca he hecho eso, pero realmente creo que lo voy a hacer. Voy a viajar porque realmente no lo he hecho desde la pandemia”, aseguró.

Su decisión se debe a que acaba de terminar de grabar la tercera temporada de la serie que comparte con Reese Witherspoon, en donde interpreta a la presentadora Alexandra “Alex” Levy. “Es una buena y jugosa. Todo el mundo se está metiendo en problemas. Todo el mundo tiene un secreto. Y todo el mundo está caminando por la línea. Es mucho más sensual este año”, anticipó sobre lo que se verá en pantalla en unos meses.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.