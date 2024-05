Hijo de Camilo Sesto al borde del abismo: Lourdes Ornelas lucha por salvarlo de las adicciones

Lourdes Ornelas, la madre del único hijo de Camilo Sesto, recientemente reveló en una entrevista que continúa luchando para liberar a su hijo Camilo Blanes de las adicciones y del peligro que representa una persona que le proporciona drogas.

La mansión que fue legada por el icónico cantante español ya no refleja su antiguo esplendor. Camilo Blanes ha convertido la propiedad en un lugar lleno de desorden y basura, donde las fiestas y reuniones con supuestos amigos son constantes, agravando su situación con las adicciones.

En una entrevista para el programa “Ventaneando”, transmitida el 30 de abril a través de YouTube, la mexicana Ornelas compartió que sigue esforzándose por rescatar a su hijo. Destacó que Camilo no está rodeado de buenas amistades, sino por individuos que buscan aprovecharse de él, incluso con el riesgo de perder su hogar.

Lourdes expresó su preocupación por un hombre violento que suministra drogas a su hijo y que amenaza con apoderarse de la propiedad heredada. Aseguró que se mantiene en contacto diario con su hijo, aunque sea por teléfono, y confesó su temor de un día encontrarlo sin vida.

“Por eso Camilo no levanta la cabeza porque él le suministra la droga y no lo deja sin ella”, declaró. Afirmó que ha enfrentado al proveedor, decidida a no permitir que destruya a su hijo, manteniéndose alerta cada día por su bienestar.

Actualmente, la situación de Camilo está siendo manejada por un abogado experimentado, buscando la manera de ayudarlo a escapar de esta destructiva forma de vida.

Además, Lourdes comentó que, a pesar de todo, existen verdaderos amigos que están apoyando a Camilín, ayudándolo a limpiar y restaurar la casa que una vez fue símbolo de éxito y felicidad familiar. A través de fotografías se ha evidenciado el deplorable estado de la propiedad.

A los 40 años, Camilo Blanes muestra su vida social en redes sociales, donde seguidores y fans intentan hacerle ver que muchas de las personas que aparecen con él no son realmente sus amigos.

A pesar de haber tenido una carrera prometedora en la música y de cantar junto a su padre, la muerte de Camilo Sesto en 2019 alteró drásticamente sus planes futuros.

