Evaluna Montaner desata controversia por publicar foto en bikini

La cantante Evaluna Montaner, conocida por su activa presencia en plataformas digitales, causó revuelo al compartir un conjunto de fotografías en su cuenta de Instagram, generando controversia y dividiendo las opiniones de sus seguidores en los comentarios de la publicación.

Según lo informado por la revista People y evidenciado en la dinámica de comentarios de la última publicación de la cantante, Evaluna está siendo objeto de críticas por posar en una fotografía frente al espejo, luciendo un sostén negro y un bikini verde. Esta imagen no fue bien recibida por algunos internautas, quienes cuestionan la integridad moral de la artista, basándose en sus creencias personales.

Además de la controversial foto, se comparten otras imágenes que documentan las vacaciones que la familia disfruta días antes de participar en la gala musical La Noche Flamenca Grammys en España.

Los comentarios revelan que debido a su postura abiertamente cristiana, Evaluna recibe críticas que cuestionan la ética de una mujer religiosa y plantean la inconveniencia de compartir fotos en ropa interior. Algunos también ponen en duda la autenticidad de sus creencias, sugiriendo que una persona de esta fe no debería respaldar el no binarismo presente en el nombre de su hija.

No obstante, numerosos comentarios resaltan la apariencia de Evaluna y defienden su integridad ante las críticas negativas, subrayando su seguridad y empoderamiento en las redes, así como el amor que profesa a su familia.

Entre los comentarios de apoyo se destacan expresiones como: “Qué linda y que pena que hayan personas que critiquen como si ellos fueran perfectos”, “La ultima foto es hermosa como todas las demás”, “Al que no le gusta que no la siga y que no vea sus publicaciones”, “Por favor, dejen de criticar”.

Otra situación que suscitó críticas en las redes sociales de Evaluna Montaner es la decisión de ella y su esposo de no revelar el rostro de su hija Índigo, generando cuestionamientos sobre la privacidad de la familia.

Tanto Evaluna como Camilo compartieron la decisión de no exponer a su pequeña hija al estrés de la vida pública, una decisión tomada desde el embarazo de la artista, convirtiendo el rostro de Índigo en un misterio. No obstante, durante uno de sus recientes viajes a España, un fotógrafo violó el espacio personal de la niña, generando preocupación y anulando la solicitud de privacidad hecha previamente por el intérprete de Manos de tijera.

