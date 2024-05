Más de cuatro mil presos se han fugado en Haití en lo que va del año

Santo Domingo. El pasado marzo, 4,000 personas se fugaron de las dos mayores prisiones civiles del área metropolitana de Puerto Príncipe y en esta semana otros 8 se fugaron en una prisión civil de Port-de-Paix, en el noroeste del país, durante este fin de semana, según informó la Policía local en una rueda de prensa.

Esta última vez, un preso que fingía estar enfermo fue socorrido por los policías de guardia de la prisión civil. Una vez recuperado, el preso se negó a volver a su celda, informó una fuente del Departamento de la Policía del Noroeste.

Mientras los policías presionaban al preso recuperado, los demás detenidos aprovecharon la situación para invadir la puerta de salida con el fin de fugarse

Como consecuencia de esta situación, un agente de policía sufrió una lesión en la espalda.

“Ante este incidente, la Policía no se queda de brazos cruzados. Hay presos fugados y hay que encontrarlos. Todas las comisarías están movilizadas”, declaró la fuente policial, que desmintió formalmente los rumores que sugerían que la prisión civil de Port-de-Paix había sido asaltada por bandidos armados.

Haití sufre una explosión de violencia desde finales de febrero, cuando poderosas pandillas se aliaron para atacar comisarías, prisiones, oficinas públicas y el aeropuerto de Puerto Príncipe, en un pulso contra el exprimer de Haití, ministro Ariel Henry, quien tras los disturbios dimitió.

Haití vive una crisis desde inicios de febrero anterior. Foto AFP.

Mientras los presos huían, un agente dijo a The Associated Press que las pandillas habían sobrepasado a las fuerzas de seguridad pero todavía no controlaban el penal, donde había varios líderes pandilleros encarcelados. El agente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios.

Transición

En abril anterior se formó el nuevo consejo de transición en Haití, que asumió la jefatura del Estado tras la dimisión de Henry, y eligió el 30 de ese mes a Edgard Leblanc Fils como presidente del órgano de gobierno, durante una ceremonia celebrada en Puerto Príncipe.

Leblanc tendrá un papel de coordinador en el consejo presidencial, investido la semana pasada con el objetivo de restablecer el orden en un país devastado por la violencia de las pandillas.

“Señoras y señores, tenemos hoy, martes 30 de abril, un presidente bien conocido (…) que va a coordinar el consejo, según el acuerdo alcanzado entre las distintas entidades políticas”, declaró uno de los miembros de ese cuerpo de gobierno, Frinel Joseph, durante ese día en la ceremonia.