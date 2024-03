Grupo de presos en Haití se fugan tras asalto de bandas armadas a una cárcel

Puerto Príncipe. Un grupo de presos escapó este fin de semana de la cárcel nacional de la capital de Haití, tras un asalto de bandas armadas y en medio de una oleada de disturbios que sacude al país desde hace varios días, informaron la embajada de Francia y los medios locales.

“El sábado por la noche, un grupo de delincuentes tomó por asalto la penitenciaría nacional de Puerto Príncipe y permitió la fuga de un número indeterminado de detenidos”, escribió la embajada de Francia en la capital haitiana en un comunicado transmitido a la AFP.

De momento se desconoce el número de personas que escaparon. Foto: AFP

La embajada hizo un llamado a la “prudencia” y a evitar los “desplazamientos”.

A su vez, el Sindicato de la Policía Nacional de Haití pidió a aquellos agentes policiales y a los militares que cuenten con automóviles, armas y municiones que acudan a la prisión para reforzar la seguridad, según un mensaje en lengua creole publicado en la red X.

Entre los prisioneros que escaparon hay “importantes miembros de bandas muy poderosas”, reportó el diario Gazette d’Haïti.

Delincuentes comunes, jefes de bandas y también los acusados por el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse se encontraban detenidos en esa cárcel, ubicada a pocas cuadras del Palacio Nacional, refirió el diario Le Nouvelliste.

Desde el jueves, los asaltantes han estado espiando con drones esa prisión, la principal del país, añadió el medio.

Puerto Príncipe está sometida desde el jueves a violentos ataques de las pandillas que afirman querer la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien se encuentra fuera de la capital, según Le Nouvelliste.

Autoridades pidieron a quienes tengan armas que acudieran a reforzar la cárcel Foto: AFP

Las bandas, agrupadas bajo el lema “Vivir juntos”, realizan ataques coordinados en Puerto Príncipe contra lugares estratégicos como la cárcel, el aeropuerto internacional y varios edificios policiales.

Un agente dijo a The Associated Press que las pandillas habían sobrepasado a las fuerzas de seguridad pero todavía no controlaban el penal, donde había varios líderes pandilleros encarcelados. El agente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios.

Los enfrentamientos armados seguían a una serie de protestas violentas que llevaban creciendo un tiempo pero se volvieron mortales en los últimos días, mientras el primer ministro, Ariel Henry, viajaba a Kenia en un intento de reavivar una propuesta de misión de seguridad a Haití que iba a dirigir el país del este africano con apoyo de Naciones Unidas.

Henry asumió el puesto tras el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse, y ha retrasado varias veces los planes de celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales, que no se celebran desde hace casi una década.

En ataques coordinados, cuatro policías murieron el jueves en la capital cuando hombres armados dispararon contra objetivos como el aeropuerto internacional de Haití. Los pandilleros también tomaron el control de dos comisarías, lo que hizo que los civiles huyeran en pánico y forzó el cierre de escuelas y negocios.

El penal atacado es conocido por su extrema superpoblación y sus condiciones insalubres. Entre sus reos más destacados hay varios líderes de pandillas y 18 exmilitares colombianos acusados del asesinato de Moïse.

Cuatro policías murieron el jueves tras la toma del control por parte de grupos armados. Foto: AFP (Rebecca Blackwell/AP)

Estados Unidos suspende viajes

Como resultado de la violencia en el aeropuerto, la embajada estadounidense en Puerto Príncipe dijo que suspendería temporalmente todos los viajes oficiales a Haití.

La Policía Nacional de Haití tiene unos 9.000 agentes en un país de más de 11 millones de habitantes, según Naciones Unidas. Los agentes suelen verse sobrepasados en número y potencia de fuego por poderosas pandillas, que estima controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe.

Jimmy Chérizier, un expolicía de élite conocido como Barbecue que ahora dirige una alianza de pandillas, se atribuyó la responsabilidad de la oleada de ataques. Dijo que su objetivo era capturar al jefe de policía de Haití y a ministros del gobierno, así como impedir el regreso de Henry.

La violencia ha complicado los esfuerzos de estabilizar Haití y allanar el camino a las elecciones. Líderes caribeños dijeron el miércoles que Henry había aceptado programar una votación para mediados de 2025, una fecha lejana que probablemente enojaría más a los rivales de Henry.