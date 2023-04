Camilo comparte foto con la que ‘se enamoró’ de Evaluna hace 9 años

Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas de artistas más sólidas del medio artístico, por lo que suelen compartir su día a día en las redes sociales. De hecho, durante las últimas horas Camilo compartió en sus historias de Instagram cuál fue la foto de Evaluna que influyó en el que colombiano se enamorara de ella.

Se trata de una postal del 2 de octubre del 2014, que la hija de Ricardo Montaner compartió en su cuenta de Instagram.

“En el set! #VideoMontaner #SuLuz y antes estuvimos en @LaLatinaMiami”, escribió Evaluna hace 9 años para acompañar ese posteo. En la foto se la ve a la joven en el set del videoclip de Su Luz, una canción de Ricardo Montaner, su padre.

“Con esta foto fue que yo me enamoré de la pulga. Vale? Bye”, expresó el intérprete de Manos de Tijera. Rápidamente los fanáticos de la pareja se dirigieron a dicho posteo de Evaluna para darle me gusta, y algunos incluso se animaron a dejarle algunos comentarios a la joven: “Todos aquí por la historia de Camilo”.

La foto fue publicada por la hija de Ricardo Montaner el 2 de octubre del 2014. (Captura de pantalla)

Durante las últimas semanas se produjeron varios rumores que aseguran que Evaluna y Camilo estarían esperando a su segundo hijo; sin embargo esto ya fue desmentido por ambos. Los artistas ya son padres de Índigo, una niña que este mes cumplió un año de vida.

“Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, escribió Camilo para celebrar el primer año de su hija.

