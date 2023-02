Erick León no cabe de contento por el compromiso de su hija

El cantante nacional Erick León, reconocido por su carrera al frente de la agrupación La Jungla, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, revelando que una de sus hijas, Paula León, se comprometió el pasado fin de semana.

“No me había sentado a describir un momento de mi vida lleno de mucho amor y de grandes emociones. Y es que cuando hablo de amor, no puedo solo definirlo como aquello que se vende los 14 de febrero o cómo intentan muchos describir con un cosquilleo en el estómago, sino más bien un amor creado por mi hija Paula León y la hermosa y grandiosa Paula Rojas”.

“Solo la experiencia de verlas juntas, ver el respeto mutuo y su conductual forma de llevar su relación me hace entender que la mano del Todo Poderoso me sigue protegiendo a mis hijas y a mi familia. Su compromiso nos llena de mucha felicidad y de fe en que el amor verdadero existe, sin clichés ni paradigmas, simplemente es amor y eso no puede pasar desapercibido de ninguna manera”, escribió el artista.

Las fotos del compromiso fueron compartidas por el cantante, mientras sus amigos y familiares no paran de felicitar a las futuras esposas.

“Las bendigo en este compromiso y doy gracias a Dios por permitirme ver la felicidad en mis retoños, porque al fin y al cabo, la felicidad de los hijos es la felicidad de los padres”, cerró su mensaje León.