María Fernanda León dice haber sido acosada por el mismo hombre que denunció Karina Ramos

Con un video que publicó en su cuenta de Instagram, la cantante costarricense María Fernanda León aseguró que ella fue víctima de acoso por parte del mismo hombre que supuestamente acecha a Karina Ramos, ex Miss Costa Rica.

En el mensaje, León contó que hace varios años (2017 o 2018, no precisa bien) conoció al sujeto que Ramos denunció como acosador, el mismo que hace unos días habría ido a buscar a la modelo a la casa en que vive, en Santa Ana.

León dijo que conoció al hombre porque tenían amigos en común y que después de ese encuentro él empezó a enviarle mensajes por diferentes redes sociales y desde distintos perfiles. Ella lo bloqueó, pero la insistencia continuo hasta que el hombre logró dar con el número de teléfono de la artista.

“Enviaba audios de dos o tres minutos (diciendo) que quería una relación conmigo, aunque fuera de amistad. Yo no le contestaba los mensajes, yo no quería confundirlo”, contó la intérprete.

Según León, el acoso siguió en aumento, al punto que supuestamente el sujeto llamaba por teléfono a la cantante desde diferentes números y le decía que dejara de estar fingiendo que no había una relación entre ellos. “Me decía déjese amar, deje de fingir que usted no siente nada por mi”, agregó la artista.

León reconoció que para ese momento ella y sus amigos veían lo que pasaba como algo cómico, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que podía ser peligroso, incluso su mamá se lo advirtió.

La situación, dice León, empeoró porque el hombre iba a los conciertos que ella daba en lugares públicos, hasta que cierto día hubo una acción que detuvo el acoso y fue cuando el cantante Erick León, papá de la intérprete, le puso un alto al sujeto.

La cantante María Fernanda León aseguró que el supuesto acosador de Karina Ramos también la perseguía a ella, hasta que su padre le puso un alto. (Instagram)

“(En un concierto en San Francisco) Se sentó a la mesa donde estaba yo con los músicos, yo me cambié y simplemente llegaba, se acercaba, me abrazaba. Mi papá, muy enojado, le dijo: ‘hágame el favor y se va de aquí, no quiero que moleste a mi hija, no quiero verlo nunca más’”, recordó León.

Después de ese enfrentamiento con Erick, el acosador consiguió el número de la hermana de María Fernanda y empezó a escribirle a ella.

“Este es un testimonio más que puede o no funcionar para que las autoridades vean que no es un invento. Lo hago precisamente porque sí es verdad, porque tengo pruebas, tengo testigos. Me he sentido ultrajada, con miedo. Conmigo no llegó al nivel de ir a mi casa, pero esto es para visibilizar el tema del acoso para que si les pasa díganle a alguien, denuncien”, concluyó León.