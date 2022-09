Karina Ramos y todas las veces en las que ha pedido ayuda ante el acoso que sufre

Este jueves 1.° de setiembre, una vez más, Karina Ramos acudió a sus redes sociales para denunciar al hombre a quien ella ha señalado públicamente por supuesto acoso y contra quien se han dictado medidas cautelares.

En esta ocasión, la modelo y empresaria detalló que el pasado sábado 27 de agosto el sujeto logró burlar la seguridad del condominio en el que ella vive y llegó hasta la puerta de su casa, en Santa Ana.

En entrevista con La Nación, Ramos detalló que está “harta de esa persecución”. Además, aseguró que le “da mucha pereza saber que no puedo andar sola”.

“Yo siempre he sido muy independiente, hacía todo sola, y ahora cada vez que tengo que ir a hacer una vuelta, tengo que ver quién me puede acompañar porque no sé qué puede pasar”.

Desde julio del 2021, Karina Ramos ha tenido que cambiar su estilo de vida por su seguridad. (Cortesía Karina Ramos para LN.)

“He tenido que gastar mucho dinero en seguridad, porque yo no sé si este tipo está armado, si quiere hablar conmigo, si me quiere violar, si me quiere matar, realmente no tengo idea. Él no le tiene miedo a las autoridades, lo han sacado de mi casa y al día siguiente me escribe para ver cuándo nos vemos, es que es increíble”, detalló.

Y es que la situación que enfrenta la Miss Costa Rica 2014 se agudizó hace poco más de un año. Esta es una cronología de las veces que Karina Ramos ha denunciado en sus redes sociales al hombre por supuesto acoso.

22 de julio del 2021

Por primera vez, Karina da a conocer que a lo largo de seis meses un hombre la había estado acosando, por lo que ella acudía a las redes sociales pues ya no sabía qué más hacer.

En ese momento, la también presentadora confesó que sentía miedo y un poco de inseguridad pues por varios meses intentó frenar la situación pero no pudo. Detalló que el hombre le comenzó a escribir a través de su cuenta de Instagram y que pese a que ella lo bloqueaba, él creaba perfiles falsos para contactarla.

Karina Ramos denuncia en redes supuesto acosador: ‘Me estaba volviendo loca...’

Además, reveló que el sujeto se había matriculado en su academia de modelaje, Imagination Empowerment School, y que había ido al condominio en el que ella vive para alquilar un apartamento.

“Yo me estaba volviendo loca y dije: ‘lo único que queda por hacer es hacerlo público, porque yo ya no tengo más herramientas’. Es que ¿qué más puedo hacer?, no puedo hacer nada. Me siento incapaz de tomar alguna otra decisión que me pueda ayudar con esta situación. Lo único que puedo hacer es pedirle ayuda a la gente, que si alguien lo conoce que me ayuden a calmarlo o que, si algo me pasa, simplemente tengo a la gente de testigo.

5 de setiembre del 2021

La modelo interpuso una denuncia contra un sujeto, de apellidos Zamora Fonseca, por el delito de coacción, estipulado en el artículo 193 del Código Penal. Este contempla penas de hasta dos años de prisión a quien “mediante amenazas graves o violencias físicas o morales compeliere a otro hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado”.

Ramos tomó la decisión meses después de su denuncia pública en redes sociales, pues el sujeto la habría seguido acosando.

En esa ocasión detalló que el hombre le enviaba “mensajes que son agresivos: me insulta, me dice que no me va a dejar en paz hasta que me tenga. Entonces, son mensajes que al fin y al cabo uno no sabe hasta qué punto pueden tener una repercusión real”.

Durante ese proceso, Karina descubrió que el sujeto le escribía en redes sociales desde el 2016.

Mayo 2022

Ambas partes llegaron a los tribunales y conciliaron. Karina Ramos dio el asunto por cerrado.

“Lamentablemente la Fiscalía de Pavas envió al expediente con la denuncia por el delito de coacción al Juzgado Contravencional, lo cual considero un error. No obstante, se concilió la contravención porque confiamos en que él iba a parar su acoso y no lo hizo. Después de conciliar le envió nuevos mensajes e hizo el viaje a México. A este hombre no le importa irrespetar la ley, ni cumplir los acuerdos judiciales”, explicó Federico Campos, abogado de Karina en esa ocasión.

Por su parte, Ramos afirma que ella “sabía que era un error conciliar con él... era un error. Debimos ir a juicio y que él tuviera otro tipo de pena”.

Karina Ramos reveló que el hombre llegó a buscarla a su casa, en Santa Ana, el pasado fin de semana. (Lilly Arce Robles.)

27 de junio del 2022

Una vez más la modelo acude a las redes sociales. En esta ocasión, la Miss Costa Rica 2014 reveló que el sospechoso viajó a México (donde ella reside) y llegó hasta su apartamento.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:30 a. m. del sábado 25 de junio, cuando Karina recibió a una amiga en su departamento en México, quien le dijo que el sujeto estaba afuera del edificio, buscándola.

“Muchas personas me decían: ‘Karina, ¿qué pasa si esta persona llega a México?’ Y yo les decía: ¿cómo va a llegar a México? Y pues llegó. Por dicha me di cuenta a tiempo porque pude habérmelo encontrado, pero me avisaron (...). En ese momento ni pude reaccionar. Yo le decía a ella que qué hacía, que si lo enfrentaba, que si llamaba a la Policía, o al abogado, porque todos estaban en otro lugar y nadie podía hacer nada en ese momento”.

Karina Ramos vive días de terror: su acosador la habría seguido a México

Según datos suministrados por la oficina de Comunicación de la Dirección General de Migración y Extranjería, en aquel momento, ante una consulta de La Nación, el hombre efectivamente salió del país el viernes 24 de junio y regresó el domingo 26. Eso sí, en los movimientos migratorios facilitados por la institución no aparece el lugar al que viajó el hombre, de apellido Zamora.

La modelo también detalló que su vida había cambiado y que ya no podía salir si no tenía un guarda de seguridad privada a la par, ni tampoco sin su gas pimienta. Y que las salidas o actividades sociales a las que asistía ya no las podía mostrar en sus redes sociales como antes.

Además, Ramos dijo que había tenido que cambiar las rutas para llegar a su trabajo e ingeniárselas para ingresar a su academia sin ser vista.

Karina Ramos denuncia que su supuesto acosador la habría seguido a México Esta es la segunda ocasión en que la Miss Costa Rica 2014 acudirá a los tribunales en busca de un castigo contra el hombre.

Ante la situación, El abogado Federico Campos indicó que pidieron una orden para que el sujeto no se acerque ni se comunique con ella por ningún medio. Además, que se imponga el impedimento de salida del país porque “ella no está segura donde reside en el extranjero. Sin embargo, ya se le han puesto medidas restrictivas anteriormente y no las ha cumplido”. Asimismo interpusieron una nueva denuncia.

1.° de setiembre del 2022

El sujeto llegó hasta la casa de Karina, en Santa Ana. En esta ocasión la modelo afirma que su temor se ha transformado en un profundo enojo, pues ya no puede salir sola, publicar en tiempo real en redes sociales o estar tranquila en su hogar.

Además, Ramos dice que se encuentran a la espera de que se lleve a cabo el juicio contra el hombre.

Karina publicó incluso videos y fotografías del sujeto, quien fue detenido por las autoridades la madrugada del domingo 28 de agosto tras tocar a la puerta de la residencia de la presentadora de televisión.