Enrique Iglesias asegura que Anna Kournikova no siente celos cuando él besa a sus fans

Enrique Iglesias asegura que su esposa no es celosa

El popular cantante español Enrique Iglesias, conocido por atraer a miles de fanáticas en sus conciertos, recientemente compartió cómo su pareja de toda la vida, Anna Kournikova, maneja la atención que él recibe de sus seguidores. Durante una entrevista en el programa FYI Show de SiriusXM el pasado miércoles 8 de mayo, Iglesias reveló detalles sobre su relación y la reacción de Kournikova a sus interacciones con los fans.

¿Ella es celosa? Preguntó el presentador. “En absoluto... Anna estará en uno de mis shows y yo lo haré. Lo hago todo el tiempo, me encanta abrazar, besar y acercarme a mis fans”, afirmó Enrique.

Además, comentó que, en muchas ocasiones, Kournikova es objeto de observación por otras mujeres, que esperan ver su reacción cuando las seguidoras se acercan para besar al cantante.

Enrique disfruta del amor que recibe de sus fans y valora profundamente su apoyo. Además, subraya cuánto valora el apoyo continuo de sus seguidores, reconociendo que, sin ellos, no estaría donde está hoy. “Me encanta recibir tanto amor de mis fans y saber que si no fuera por ellos no estaría donde estoy”, concluyó el cantante.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Enrique Iglesias, de 49 años, y Anna Kournikova, de 42 años y ex tenista, se conocieron en 2001 durante la grabación del video musical Escape. Poco después, comenzaron a salir y actualmente tienen tres hijos juntos: su hija Mary, de 4 años, y los gemelos Nicholas y Lucy, de 6 años.