A raíz de los ositos con los que Alajuelense celebró las tremendas atajadas indagamos y encontramos una entrevista que le realizó Columbia al cancerbero, en abril del año pasado, y Moreira contó entre risas que tras su enojo inicial, era tal la cantidad de gente que lo llamaba por el apodo, que terminó por encariñarse. “Al principio a mí no me gustaba, pero al final lo tomé por el lado bueno y a mí eso no me incomoda, no me molesta y me da igual. Así es como me llaman en la calle, me gritan por todo lado y yo saludo igual (...) si uno se enoja, es una niñería, pero al día de hoy hasta cariño le agarré”, reveló el Osito, evidentemente un Leo Moreira mucho más maduro y seguro de sí mismo.