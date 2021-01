El rumor cobró tanta fuerza que el mismo Casey debió desmentirlo. “No, ese no soy yo”, le dijo el actor a Entertainment Tonight, y se explayó sobre el estado sentimental de su hermano. “No me atrevería ni a decir si están separados de manera definitiva, eso se lo dejo a ellos. Muchas personas me mandaron esa foto y yo iba a tuitear algún chiste o respuesta, pero nada me parecía apropiado, y tampoco tengo Twitter, así que no iba a funcionar, pero el hombre de la foto definitivamente no soy yo”, declaró el actor de Manchester junto al mar.