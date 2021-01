“En estos 50 años me he construido a mí mismo. Soy una persona que ha escalado por sus sueños, estoy donde quise estar siempre. Dios me ha bendecido muchísimo. Me ha puesto obstáculos y he avanzado a pesar de las críticas. Me siento una persona con enriquecimiento de sabiduría, éxito y metas cumplidas. No soy perfecto pero me siento pleno y feliz”.