”Que me vean como quien luchó mucho para salir de un lugar donde el estudio no era lo principal y luchó por tener lo que tiene hoy y por lo que sueña; uno no puede estancarse. La conformidad no debería de existir. Hay que apuntar a algo más. Siempre he sentido que he podido dar algo más”, asevera Gabriela, quien resalta que mucho más allá de “ser una cara bonita” hay mujeres trabajadoras y con conocimientos a quienes les ha costado mucho ganarse el respeto de los demás.