Aunque Giacone es de verbo corto y no es muy expresivo, al consultarle sobre su estrategia y cómo se siente con los resultados, no disimuló su satisfacción: dice que duerme mejor, que se levanta más temprano, que ya no hace siesta y que se siente súper contento de ver que hay ropa que no le quedaba y ahora le queda perfecta, y que si es del caso y tiene que irse a comprar alguna prenda, también se siente feliz de poder vestirse mejor.