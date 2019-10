Otro que este lunes insinuó que estaba pensando en el retiro --aunque no a corto plazo, tendemos a creer-- fue nada menos que Carlos Ramos ‘El Porcionzón’, de casi 70 años, quien estuvo de invitado en el programa Sin Peláez en la lengua, en una sabrosa hora en que Gustavo Peláez y su reconocido entrevistado nos hicieron reír mucho pero también hubo momentos de introspección y de vivencias no tan gratas. El Porcio, como siempre, cerró el tema diciendo que su idea del retiro era tirársela rico en una playa con una menecaza a la par, cuiao pierde, genio y figura.