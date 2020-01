– En realidad la única propuesta formal fue la de Heredia, si bien sonaba en otros equipos se trataba de consultas informales y de asistentes o así, nunca de las esferas altas, el único que me llamó directamente fue Jafet Soto, con Orlando Moreira en conferencia y me hizo una propuesta formal. En ese momento que me llamó Jafet no lo dudé, duramos menos de cinco minutos. Me pregunta “¿vos querés dirigir Herediano?” y le digo “No solo lo quiero dirigir, sino que lo voy a hacer campeón”. A mí no me estaba yendo bien en Pérez en ese momento, pero de tres años que estuve en Pérez Zeledón me fue mal el 10%, tuve muy buenas temporadas peleando hasta el final. Es un equipo que ha crecido deportivamente e institucionalmente, además cuando me llama Jafet ya tenía la venia del presidente de Pérez, ellos se hablaron entre clubes primero y la decisión me quedó a mí. No se me olvida que la conversación fue un domingo y Jafet me dijo que me esperaba el martes a la mañana. Tuve que hacer todo rápido para venirme de Pérez Zeledón, pero el martes a las 8 a.m. estaba en el estadio.