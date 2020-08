Lógicamente, la analogía con el caso de Jessie estuvo presente en una conversación que tuvo Adriana con La Nación: “Y claro, no hay duda que la situación no es ni parecida a la de Jessie. Yo tuve a Marcelo en la estabilidad de un hogar, muy madura y una situación económica muy estable. Claro que hay gente que me sigue diciendo que no cambio, que sigo pareciendo una chiquilla, y quizá por eso les sorprende que ya sea mamá”, dijo Álvarez, cuya foto con su hijito evidencia lo que está viviendo. Todos los parabienes del mundo para Adri, la chiquilla que hace 10 años nos secuestró el corazón.