“Y claro, no hay duda que la situación no es ni parecida a la de Jessie. Yo tuve a Marcelo en la estabilidad de un hogar, muy madura y una situación económica muy estable. Claro que hay gente que me sigue diciendo que no cambio, que sigo pareciendo una chiquilla, y quizá por eso les sorprende que ya sea mamá”, agregó la actriz, quien actualmente tiene 34 años.