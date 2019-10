En medio de la merecida cobertura que recibió la noticia en otros medios de comunicación, un detalle no previsto distrajo la atención, no solo de este Topo sino de muchos en redes sociales. Resulta que Repretel difundió una imagen oficial de su grupo de periodistas y comentaristas deportivos, ya con Everardo en sus filas, y nos sorprendimos cuando vimos que no había ni una sola mujer en el grupo. Ni una.