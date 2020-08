View this post on Instagram

🤔No hay alimentos buenos ni malos. “No existen alimentos buenos ni malos, sino formas de alimentarse o dietas adecuadas. Además, la dieta será adecuada o no dependiendo de la persona a la que esté dirigida” • Esta frase es una verdad a medias que hemos escuchado cualquier cantidad de veces, es una frase utilizada por las grandes empresas de alimentación a nivel mundial, empresas que literalmente dominan y manipulan la industria para su propio beneficio. Esta frase la utilizan para restarle importancia al consumo de los alimentos que ellos mismos producen. Incluso, frases muy parecidas las podemos encontrar impresas en las etiquetas y empaques de muchos alimentos ultraprocesados. • Hoy en día tenemos evidencias suficientes en las que se establece una relación directa entre ciertos alimentos y algunas enfermedades y factores de riesgo. Por otro lado, también existen numerosos estudios que justifican una dieta abundante en verduras, hortalizas y fibra para prevenir e incluso revertir diferentes patologías. • Tambien hemos escuchado la frase “Debemos tener un balance, lo que importa son las cantidades”. Es un enfoque muy simplista, en el cual le resta importancia a la calidad del alimento para darle importancia a las raciones. Esto es un mensaje muy peligroso • Les hago las siguientes preguntas: ¿Una manzana es igual de saludable que una Coca Cola? ¿Hay alguna razón verdadera para defender la afirmación de que no hay alimentos buenos ni malos? No, no la hay. La que existe, está más cerca de intereses comerciales que de proteger nuestra salud. • Estas 5 estrategias son los que personalmente me han ayudado muchísimo a lograr mis objetivos. Estas estrategias están respaldadas por numerosos estudios, no es algo inventado por mi. 1- Reducir o eliminar el consumo de azúcar añadido. 2- Reducir o eliminar el consumo de productos ultraprocesados y de harinas refinadas. 3- Moderar la ingesta de proteinas. 4- Aumentar el consumo de grasas saludables. 5- Incrementar el consumo de fibra. • ¿Y el ejercicio? El aporte del ejercicio para nuestra salud es importante, sin embargo, para este tema en concreto también es un mito que debemos romper.