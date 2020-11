Sotela tiene otro hijo, Luciano, de seis años y quien heredó los agraciados genes de su mamá y hermana. Pero lo más destacable de esta familia es que tanto Giuliana como Constanza parecen haber entendido desde muy pequeñas que el tema de la fama es un asunto pasajero y se han enfocado en salir adelante como lo hace cualquier persona adinerada que no ha vivido en medio de reflectores. Lo anterior no es tema menor, pues ambas mujeres pudieron obnubilarse con medio planeta pendiente de sus vidas, tres o cuatro lustros atrás y pues no: se los dicen estos topos que tampoco es que somos amis-amis de las muchachas, pero sí las hemos tratado lo suficiente como para saber que son completamente ubicadas, simpáticas, muy naturales y felices.