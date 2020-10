“Desde que escuché la canción me encantó, no podía parar de escucharla. Cuando me reuní con Aviel me di cuenta de que es una persona muy trabajadora y algo que me llamó la atención fueron las letras de las canciones porque son temas que le pueden llegar mucho a las mujeres. Son del género trap pero no son ofensivas, algo que es muy importante para mí si voy a representar a alguien”, comentó Constanza en entrevista telefónica con Viva.