Coco Roper: ‘Mi cuerpo se está deteriorando de manera rápida y dolorosa’

Una vez más, la motivadora Nicole Coco Roper Díaz abrió su corazón para hablar de los complicados momentos que ha estado viviendo a nivel físico y emocional. “Las últimas dos semanas han sido más fuertes de lo que estaba preparada”, dijo en un video que colgó este sábado 23 de setiembre, en su cuenta de Instagram.

Coco, conocida por transmitir un mensaje de esperanza y fuerza en tiempos de prueba, comentó que en los últimos tiempos “su fe ha sido probada de una manera que nunca imaginó”.

Nicole Coco Roper se mantiene optimista en tiempos de prueba.

“Es superdifícil porque por fuera y físicamente me veo bien. Creo que la gente no entiende el dolor por el que estoy pasando, no solo física, sino emocionalmente. Mi cuerpo se está deteriorando de maneras muy rápidas y muy dolorosas”, confió.

Conocida por su entereza inquebrantable, Nicole comentó que al sentirse de esta manera, sabe que debe desconectarse y hundirse en la palabra de Dios. Desde que la joven, de 28 años, empezó a hablar de su lucha contra el cáncer cervical y luego de la batalla contra las secuelas que dejó en su cuerpo la sobreirradiación a la que fue sometida, ha sido clara de que su refugio ha sido “Él”.

“Me pongo a escribir y a soltar. Cuando escribo y leo voy encontrando los mensajes y respuestas que Dios ha puesto en mi camino. Uno sabe que tiene que hacer”.

“Sé quién es la única persona que me va a salvar”, dice Coco Roper

En su reciente proceso, Coco dice que ha estado buscando un salvavidas y que tiene claro a quién es que debe aferrarse.

“La única persona que me va a salvar de lo que estoy sintiendo no es mi mamá, no es mi hermana, no es lamentablemente mi comunidad, no son mis amigos, es Dios. Es la única persona que sabe genuinamente por lo que estoy pasando”.

La influenciadora agregó que, solamente Dios, sabe qué es lo que pasa por su mente y de esas difíciles conversaciones que ha estado teniendo con su esposo y con su suegra y, más recientemente, en un encuentro familiar que tuvo en Miami con su madre Lynda Díaz y su hermana Linda Liz.

“No son conversaciones fáciles de tener, no solo para mí, para mi familia, también”.

Nicole, además, ejemplificó lo que ha estado pasando con una situación que ocurrió durante la fiesta del cumpleaños de su hija Ellie Roper, quien llegó a los cinco años el 19 de setiembre.

“En el cumpleaños la pasamos superbién, pero yo estaba exhausta, llegó un punto en el que no podía más. (Ahorita) también tengo infección. Estaba llorando y mi hija me preguntó qué me pasaba. Y le dije: ‘Gordita, estoy muy cansada, quiero que sepas que me duele estar enferma porque es tu cumpleaños y querés ir a hacer muchas cosas, pero yo no puedo, en este momento ya no puedo. Son esas cosas que me quiebran el corazón. Le agradezco a Dios que la tengo a ella”.

Durante su video, Nicole no precisó cuál es la razón por la que ha visto debilitada su salud. Eso sí, con su fe de siempre, comentó que sabe que en algunas semanas se va a sentir “mil veces mejor” y que le hizo una promesa a Dios de dedicarle más tiempo cada día.

“Sé lo que necesito hacer para estar mejor. Tengo autodisciplina y soy realista, y puedo decir en este momento que si no hago esto (de acercarse más a Dios) voy a cometer errores que me van a costar.

Tu dolor o tu adversidad te acerca a Dios o te termina alejando. Estoy en un momento crítico en el que si no me aferro a Él, me voy a terminar alejando”.

En su hijita Ellie y en Dios, Coco Roper encuentra las fuerzas para luchar contra la enfermedad. (Cortesía Nicole Roper)

Proceso

Esta prueba que atraviesa Coco se da menos de un mes después de su última cirugía.

A finales de agosto, Nicole se sometió a una operación en la que le cambiaron los tubos de nefrostomía (dos cables conectados a sus riñones que terminan en una bolsa en la que se deposita su orina). En junio había pasado por la misma intervención de urgencia.

Dos meses antes de ese procedimiento, la joven se sometió a una de las operaciones más complejas desde que inició su lucha por la salud. Esa intervención lamentablemente no resultó como se esperaba. El plan en ese momento era “quitar los tubos de la espalda y construir un nuevo sistema y hacer una vía por dentro para que la orina saliera por otra bolsa. La intención era tener mejor calidad y tiempo de vida”.