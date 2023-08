Coco Roper regresa al hospital para enfrentarse a nueva cirugía

Nicole Coco Roper Díaz, quien hace dos semanas estuvo en Costa Rica en dos actividades en las que compartió e inspiró a sus seguidores, fue hospitalizada nuevamente. Este sábado 26 de agosto contó que entre el lunes o martes le realizarán una nueva cirugía luego de haber pasado “días más difíciles de lo usual”.

Coco lucha contra las severas secuelas que dejó una sobreirradiación cuando la trataban contra un cáncer cervical. Las afectaciones son en algunos de sus órganos, entre ellos, los riñones, por esta razón utiliza unas bolsas de nefrostomía que están conectadas a su cuerpo por medio de tubos.

Nicole Coco Roper estuvo en Costa Rica, su país natal, a mediados de agosto. Ella vino a hacer su Café con Coco, un espacio en el que inspira y motiva a las personas a través de su testimonio.

A finales de junio, luego de una infección en sus riñones, a Coco le cambiaron, de urgencia, esos tubos.

Dos meses antes de ese procedimiento, la joven se sometió a una de las operaciones más complejas desde que inició su lucha por la salud. Esa intervención lamentablemente no resultó como se esperaba. El plan en ese momento era “quitar los tubos de la espalda y construir un nuevo sistema y hacer una vía por dentro para que la orina saliera por otra bolsa. La intención era tener mejor calidad y tiempo de vida”.

Como ha contado Roper, de 28 años, los tubos siempre han sido una solución temporal, por eso es necesario estarlos cambiando. Inicialmente sus médicos pensaron que sería cada 10 o 12 semanas, no obstante, debido a las infecciones, ha tenido en menos tiempo.

Actualmente, la madre de Ellie Roper, se encuentra hospitalizada porque necesita cambiar nuevamente los tubos. Les confío a sus seguidores en redes sociales que ha estado experimentando fuertes malestares.

“La cirugía de cambio de tubos estaba programada para el próximo miércoles 30 de agosto. Toda esta semana (entre el lunes 21 y viernes 25) he estado sangrando mucho en las bolsas (que están conectadas a los tubos y en las que se deposita su orina), teniendo muchos dolores, sabiendo que los tubos no están funcionando.

“Cuando fui a Costa Rica me extendieron los antibióticos para que la infección que tenía (que le estuvieron tratando a finales de julio) no se volviera a manifestar porque o si no hubiera terminado en el hospital”, dijo a través de un video compartido en Instagram.

Actualmente, Nicole Coco Roper Díaz cuenta con una comunidad de más de 84.000 seguidores en Instagram. (Cortesía Nicole Roper)

Nicole contó que en los últimos días se sintió muy mal y que esto tiene que ver con un fallo mecánico de los tubos: puede pasar porque se bloquean o se están reposicionando.

“En el riñón derecho, siento como que me están metiendo un palo de bambú grueso. He sangrado muy oscuro, lo que significa que hay más sangre. No me pueden operar este fin de semana. Me dan medicina para ayudarme con el dolor y las náuseas que estoy teniendo. También estoy tomando otros antibióticos porque tengo una nueva infección”.

Agregó que este regreso al hospital ha sido diferente porque esta vez no está en el piso 7, su favorito. Allí se siente más aliviada porque comparte con enfermeras de su confianza y con quienes se siente muy cuidada.

“Ahorita el plan es operar el lunes o martes cuando haya espacio”, añadió.

Como es usual en la motivadora, en medio de su dolor físico, siempre se mantiene optimista y buscando lo positivo en tiempo de prueba.

