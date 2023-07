Coco Roper hablará en Costa Rica de ‘lo que ha sufrido y aprendido’ en los últimos meses

Nicole Coco Roper visitará Costa Rica el 12 agosto. La joven, quien se ha convertido en una inspiración a través de sus redes sociales, ofrecerá su charla Café con Coco, un espacio en el que abre su corazón y le habla a los asistentes de su vivencia luchando contra la enfermedad y de esa fortaleza y resiliencia que ha encontrado en Dios. Las entradas ya están a la venta.

Según contó Roper, esta charla será muy enfocada en los últimos tres meses, tiempo en el que ha vivido momentos muy complejos, principalmente luego de que una cirugía en la que tenía todas sus esperanzas no resultó cómo se esperaba. Si bien Coco ya no padece el agresivo cáncer cervical que, como ella misma dice, transformó su vida, sí enfrenta serias secuelas físicas luego de ser sobreirradiada durante su tratamiento.

Coco Roper lucha contra severas secuelas físicas derivadas de una sobreirradiación, sin embargo, sus ganas de vivir y planes de cumplir sueños no permiten que nada la limite. Foto: Coco Roper para LN

“La nueva fecha del café será el sábado 12 de agosto...debido a los cambios en mi salud hemos tomado la difícil decisión de adelantar el café para poder enfocarme plenamente en mi salud y estar mejor para cuándo salga mi libro en diciembre”, comentó.

Inicialmente, el evento se realizaría en noviembre. Ella se comunicó por correo con quienes ya habían comprado entradas en caso de que requieran una devolución tras el cambio de fecha.

Nicole, de 28 años, comentó en una publicación de Instagram que este será “el último Café con Coco en mucho tiempo”, esto porque dice que debe cambiar prioridades y enfocarse en su salud.

“Poco a poco estoy entendiendo de que parte de esta ‘nueva normalidad’ es disminuir la cantidad de proyectos en los cuáles me enfoco, para poder dar lo mejor de mí en lo que hago”, comentó.

“Este café viene con mucho amor y el tema de conversación será enfocado en los últimos tres meses y lo que ha sido mi experiencia después de la operación, lo que he aprendido, lo que he sufrido y las enseñanzas que Dios me ha dado que han sido bendiciones silenciosas”, agregó.

En abril Coco, quien es madre de Ellie Roper, de cuatro años, se sometió a una de las cirugías más complejas de su proceso con la intención de adquirir calidad de vida. El resultado no fue el esperado.

LEA MÁS: Coco Roper en una conversación desde el alma: ‘En un abrir y cerrar de ojos, perdí mis opciones’

“El plan de la cirugía anterior era quitar los tubos de la espalda (nefrostomía) y construir un nuevo sistema y hacer una vía por dentro para que la orina saliera por otra bolsa. La intención era tener mejor calidad y tiempo de vida. Lamentablemente, la cirugía no se logró por la fibrosis que encontraron los doctores. Ni siquiera pudieron llegar a la vejiga y a los riñones”, dijo a La Nación el 23 de junio,

Esa entrevista se realizó cuando Coco estaba en recuperación de una nueva cirugía, la cual le realizaron de emergencia para cambiarle los tubos de nefrostomía. Debido a todo lo vivido en las últimas semanas, es que Nicole cambiará sus prioridades y, además, enfocará su charla en estas vivencias.

“Espero que esta parte de mi testimonio ayude a cada uno de ustedes a poder forjar un camino de paz, prosperidad, felicidad y mucha fuerza. En el enlace pueden encontrar mas información del evento y pueden comprar su entrada. Estoy muy feliz que Dios me está dando la oportunidad de volver a tener este momento tan especial con ustedes. Nos veremos muy muy pronto”, escribió en Instagram.

Los boletos para asistir al evento se pueden adquirir en este enlace: https://www.eventbee.com/v/cafeconcoco#/tickets En la página están habilitados solamente los de categoría general, pues los VIP aparecen agotados.

El precio de las entradas es de $60 e incluye bebidas, una caja personalizada con repostería salada y dulce, una bolsa de regalo con detalles de parte de Coco y acceso a tomarse fotos con la joven. El evento se realizará el sábado 12 de agosto, a las 3 p. m., en la iglesia Comunidad Génesis, en Alajuelita.