Cantante Lizzo niega las acusaciones por acoso sexual y laboral en su contra

La cantante estadounidense Lizzo se manifestó sobre las acusaciones que tres bailarinas de su equipo de trabajo hicieron contra ella. La artista calificó los señalamientos como sensacionalistas.

A la intérprete de Truth Hurts se le acusa por hostigamiento laboral, acoso sexual, religioso y racial. Además, las bailarinas afirmaron que la cantante hizo comentarios negativos sobre el peso corporal y la figura de una de ellas.

La rapera estadounidense Lizzo ha ganado varios premios Grammy en reconocimiento a su talento y trayectoria. Foto: Archivo.

Las artistas que la acusaron son Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez. Ellas presentaron un escrito ante la justicia en el que dieron cuenta del “infierno” que vivieron junto a la cantante durante una gira por Ámsterdam, explicó La Nación de Argentina. Además, agregaron que fueron sometidas a situaciones sexualmente denigrantes y de presionarlas para que participaran en espectáculos sexuales perturbadores.

Dos de ellas fueron despedidas, la tercera renunció debido a los problemas.

Este jueves, Lizzo utilizó sus redes sociales para sacudirse de las acusaciones. La artista dijo que los últimos días han sido difíciles, desgarradores y abrumantemente decepcionantes para ella. Dijo que su ética de trabajo, moral y respeto habían sido cuestionados por alegaciones falsas y que aunque no acostumbra a referirse a este tipo de temas, en esta ocasión no quiso dejarlo pasar.

“Estas historias sensacionalistas provienen de exempleadas que ya han admitido públicamente que durante la gira se les dijo que su comportamiento era inadecuado y no profesional”, precisó Lizzo.

“Algunas veces he tomado decisiones duras, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no es valorado como una parte importante de mi equipo (...) Soy muy abierta sobre mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente utilice esa apertura para que me hagan pasar por algo que no soy”, sentenció.

Sobre el tema de los supuestos comentarios por el aumento de peso de una de las bailarinas, la cantante dijo: “Sé lo que se siente cuando te hacen avergonzarte de tu cuerpo a diario y en absoluto criticaría o despediría a un empleado por su peso”.