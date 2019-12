Lizzo es una cantante estadounidense conocida por su personalidad boyante. En el 2017, Lizzo publicó la canción Truth Hurts, pero no fue hasta el 2019 que con algo de suerte y con un poco de ayuda de Netflix (que usó la canción en la película Someone Great) que la canción se elevó hasta los primeros lugares de las listas de popularidad. Su álbum Cuz I Love You tuvo el mismo destino.