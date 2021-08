Cantante Lizzo es víctima de burlas y ataques que develan ‘gordofobia’ en redes sociales

Lizzo Actualmente Lizzo tiene 33 años de edad. Su talento musical es innegable y tiene un futuro pormetedor. AP (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

La cantante estadounidense Lizzo pensó que el lanzamiento de su nuevo video Rumours, junto a la rapera Cardi B, iba a ser uno de los días más felices de su vida profesional. Estaba equivocada.

Aunque la pegajosa canción ha sido un éxito en las radios y plataformas de streaming como YouTube o Spotify, el domingo la artista de 33 años conmovió a sus seguidores durante una transmisión en vivo, en la que no pudo contener las lágrimas de tristeza.

¿La razón? En medio de todas las felicitaciones que recibió por parte de sus fans, no pudo ignorar la cantidad de mensajes hirientes y burlistas en cuanto a su peso y figura.

this broke my heart y'all need to leave Lizzo alone she literally doesn't do sht to anyone wtf pic.twitter.com/oo7k8449LL — CARDITOWN ➹ (@CARDIxTOWN) August 15, 2021

“En estos días en que debería ser tan feliz... Me siento tan hundida. Duele mucho, de verdad. No voy a repetir aquí lo que se me ha dicho, no pienso darles ese poder. Pero que la gente diga tanta mierda sobre mí no tiene sentido. Es gordofóbico, racista e hiriente. Si no te gusta mi música, me parece muy bien, no la escuches, pero que haya tanta gente a la que no gusto solo por mi apariencia...”, afirmó la ganadora de tres premios Grammy.

“Por lo general no me afecta cuando la gente dice cosas malas sobre mí y realmente no me importa. Pero creo que cuando trabajo tan duro, mi tolerancia disminuye, mi paciencia es menor. Soy más sensible y me afecta. Veo la negatividad dirigida hacia mí de la manera más extraña. La gente dice cosas sobre mí que ni siquiera tienen sentido”, agregó la intérprete de Juice.

Para la vocalista, hay un transfondo racista implícito en las burlas. “Ustedes hacen esto de las mujeres negras una y otra y otra vez, especialmente a nosotras las grandes chicas negras. Cuando no encajamos en la caja en la que quieren ponernos, simplemente desatan el odio sobre nosotras. No está bien”, concluyó.

Apoyo total

El emotivo video de Lizzo provocó que miles de fans y algunas celebridades alzaran la voz para mostrarle su apoyo.

Una de las famosas fue precisamente Cardi B, con quien comparte créditos en el nuevo sencillo. La rapera de origen dominicano recurrió a Twitter para expresar su apoyo.

“Cuando te defiendes afirman que eres problemático y sensible. Cuando no lo haces, te destrozan hasta que lloras así. Ya seas flaco, grande, plástico”, escribió la intérprete de Bodak Yellow.

Asimismo, Cardi B se refirió a los insultos racistas que también recibió Lizzo con motivo del lanzamiento de Rumours, ya que algunas personas la llamaron mammy, un término derogatorio que se refiere a las mujeres negras como sirvientas de familias blancas.

“Dejen de decir que la canción es un fracaso para descartar las emociones de una mujer sobre el acoso... La canción está entre los diez primeros en todas las plataformas. Criticar un cuerpo y llamar a mammy es cruel y racista”, añadió.

Por su parte, la cantante Chloe Bailey, del dúo Chloe x Halle, también le expresó su apoyo. “Estoy tan orgullosa de tí Lizzo; la gente va a hablar, pero el poder está en tu voz. Gracias por inspirarme”.

Asimismo, Lizzo compartió una nota que le envió Missy Elliott: “Una vez cada par de décadas, alguien rompe el molde. Y tú eres una de esas personas. Sigue brillando y bendiciéndonos a través de tu viaje”.

La actriz Jameela Jamil, de The Good Place, fue más severa al criticar a las redes sociales por permitir este tipo de comentarios burlistas y racistas: “Esta aplicación ha generado, alentado y celebrado el lado más depravado, deshumanizado y deprimente de los seres humanos. No es divertido que lastimen la salud mental de algún artista alegre e inocente. Nada va a hacer desaparecer el dolor que te hayan hecho esos matones“.