Cómo quitar un orzuelo: consejos médicos

Eliminar un orzuelo puede parecer urgente debido a la incomodidad que causa. Aunque se recomienda esperar a que desaparezca por sí solo en un periodo de 48 a 72 horas, existen métodos para aliviar los síntomas más rápidamente.

El oftalmólogo Roger Iván Acevedo Castellón sugiere el uso de compresas calientes como una opción efectiva. Para esto, se calienta la compresa en el microondas y se aplica sobre el párpado cerrado durante cinco minutos, se descansa un minuto, y luego se repite el proceso dos veces más, completando un total de 15 minutos. Este procedimiento debe realizarse tres veces al día. Acevedo recomienda probar la temperatura de la compresa en la piel del brazo antes de aplicarla en el párpado para evitar quemaduras. Este calor ayudará a que la glándula afectada drene correctamente.

Otra opción es el uso de antibióticos tópicos u orales, recetados por un médico. También puede utilizarse un ungüento, aplicándolo cerca de la lesión y no directamente sobre el párpado. Sin embargo, remedios caseros como el uso de un huevo duro no son recomendables y podrían empeorar la situación. Asimismo, es preferible evitar el uso de maquillaje hasta que este se haya eliminado por completo.

¿Por qué se forman los orzuelos y cómo eliminarlos?

¿Cómo se forma un orzuelo?

Los orzuelos son el resultado de la obstrucción de una glándula. Existen dos tipos principales: los que se forman cerca de las pestañas, causados por infecciones en las glándulas de los folículos pilosos, y los que se desarrollan dentro del párpado debido a la infección de las glándulas sebáceas. En la mayoría de los casos, la bacteria estafilococo es la responsable de estas infecciones.

El dolor asociado se debe a la inflamación que sigue a la obstrucción e infección de la glándula. Durante este proceso inflamatorio, se liberan sustancias llamadas citoquinas que provocan el dolor.

Ciertas personas son más propensas a desarrollarlos, especialmente aquellas con afecciones como dermatitis seborreica o rosácea, que aumentan la producción de sebo. El uso de productos cosméticos vencidos, pestañas postizas, o no desmaquillarse adecuadamente también incrementa el riesgo. Tocarse los ojos con las manos sucias puede ser otro desencadenante.

LEA MÁS: ¿Cómo quitar un orzuelo?

¿Cuándo buscar ayuda médica si tengo un orzuelo?

La mayoría de los orzuelos se resuelven sin complicaciones en el hogar. No obstante, si este no mejora después de tres o cuatro días, o si los síntomas empeoran, es necesario consultar a un médico. Este puede recetar antibióticos u otros medicamentos necesarios. Si el tratamiento médico no es suficiente, podría ser necesario un procedimiento quirúrgico para eliminar el bulto. El párpado es una zona sensible y requiere cuidados especializados.

No todos los bultos en el párpado son orzuelos. Acevedo advirtió sobre el chalazión, una obstrucción crónica de una glándula sebácea que no suele causar dolor pero es más visible. Este tipo de afección puede necesitar tratamiento con antibióticos o incluso cirugía. Si el problema persiste por mucho tiempo, es crucial consultar a un especialista para descartar condiciones más graves, como tumores.

*La redacción de este contenido fue asistida con inteligencia artificial.