¿Cómo quitar un orzuelo?

Tener un orzuelo es una experiencia incómoda: duele, cuesta pestañear y mantener los ojos abiertos, el párpado se siente pesado... y por más que nos digan “eso se quita solo”, queremos eliminarlo a como dé lugar.

Por eso hoy, en Siéntase Pura Vida, trataremos este tema de la mano del oftalmólogo Roger Iván Acevedo Castellón.

¿Por qué se forman los orzuelos y cómo eliminarlos?

¿Cómo se forma un orzuelo? Copiado!

Hay dos tipos de orzuelos, explicó Acevedo, pero ambos tienen algo en común: la obstrucción de una glándula.

Por un lado, están los que se forman en la cercanía de las pestañas. Estos se deben a infecciones en las glándulas de folículos pilosos, es decir, en esas estructuras similares a un saquito donde nos crece el cabello, vello, o, en este caso, pestaña.

Por otro lado, están los que aparecen dentro del párpado. Su formación es diferente. En nuestra piel hay glándulas llamadas sebáceas, que generan la grasa necesaria para que la piel se mantenga suave y lisa. Si las glándulas sebáceas del párpado se infectan pueden producir un orzuelo. En la gran mayoría de los casos, la bacteria estafilococo es la responsable.

“El dolor se produce cuando la obstrucción de la glándula se sobreinfecta, entonces hay un proceso inflamatorio que va acompañado de unos signos clásicos: enrojecimiento, abultamiento, aumento de tamaño y dolor. En el momento en el que hay un proceso inflamatorio, se liberan sustancias llamadas citoquinas y esto estimula la reacción en el cuerpo, eso es lo que produce dolor”, explicó el especialista.

Hay personas que son más propensas a la obstrucción de las glándulas sebáceas. El oftalmólogo citó la dermatitis seborreica, la rosácea, en las que la producción de sebo es mayor.

También pueden darse en quienes usan algún tipo de productos cosméticos, como pestañas postizas, pero son sensibles o alérgicas a ellas. Igualmente, están más expuestas quienes usan maquillaje ya vencido o quienes no se desmaquillan. Tocarnos los ojos con las manos sucias muy constantemente también puede desencadenar esta situación.

Los orzuelos se forman en las glándulas cercanas a las pestañas, tanto inferiores como superiores. (Shutterstock)

¿Cómo eliminarlo? Copiado!

Casi todos los orzuelos se eliminan por sí solos en un periodo de 48 a 72 horas, pero eso puede ser mucho tiempo debido al malestar. Lo bueno es que hay formas de remediarlos, aunque la receta, lamentablemente, no es tan inmediata.

Acevedo mencionó las compresas que pueden calentarse en el microondas. Se pone sobre el párpado cerrado cinco minutos. Luego se descansa un minuto, tiempo en el cual la compresa vuelve al microondas y se coloca otros cinco minutos. Este ciclo debe repetirse una tercera vez, para un total de 15 minutos. Esto debe hacerse tres veces al día.

“Primero se toma la temperatura en la piel del brazo, para verificar que no esté muy caliente, que no queme y luego colocarlas en el ojo. Esto hará que la glándula drene”, destacó.

La otra solución vendrá de la mano de un médico, y es el uso de antibióticos tópicos u orales, para los cuales se requieren recetas.

Otra opción es comprar un ungüento. En este caso, lo ideal es no ponerlo sobre el párpado sino lo más cerca de la lesión posible.

Remedios caseros, como colocarse un huevo duro no son recomendables, ya que más bien podrían empeorar el problema. En el caso de las mujeres no es aconsejable el uso de maquillaje mientras el orzuelo no se elimine.

¿Cuándo ir al médico? Copiado!

El especialista añadió que la gran mayoría de orzuelos se resuelven en casa sin mayor problema. No obstante, si luego de tres o cuatro días el problema no se resuelve e incluso empeora, sí es necesario buscar ayuda profesional. Un médico recetará el antibiótico o medicamento necesario.

Si el medicamento no controla la situación se escalará a otro nivel y lo recomendable es hacer un procedimiento quirúrgico para eliminar el bulto. El párpado es una zona muy sensible y delicada que requiere de cuidados.

No siempre es un orzuelo Copiado!

Acevedo indicó que no todo “bulto” que se forme en el párpado o alrededores es un orzuelo.

“El orzuelo muchas veces se confunde con otra afección que se llama chalazión. Se da cuando la persona tiene una obstrucción que de alguna manera cronificó en una glándula sebácea. Normalmente no duele, pero se ve más. Usualmente, si no se quita con antibiótico, es posible que vaya a requerir un proceso quirúrgico”, destacó.

En otras ocasiones, especialmente si ya ha transcurrido mucho tiempo y el problema no cede, la visita al médico también podría determinar si hace falta una visita a un subespecialista para que determine si no se trata de algo más grave, como un tumor.