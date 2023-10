Britney Spears y tres detalles íntimos de su vida en su biografía ‘The Woman in Me’

Britney Spears es una de las cantantes más mediáticas, además de exitosas, pero inmersa en polémicas desde muy joven en su carrera musical.

Sin embargo, en esta ocasión, no es el entorno de la cantante ni sus declaraciones o actitudes lo que genera conversación, sino el lanzamiento del libro The Woman in Me, que revelará detalles de su vida.

A pocos meses antes de cumplir sus 42 años, la cantante Britney Spears lanzará el libro 'The Woman in Me', una biografía suya en la que revela detalles importantes y privados de su vida. (VALERIE MACON/AFP)

A pesar de que gran parte de su experiencia ha sido pública en lo que respecta a eventos de interés para sus seguidores, la obra se adentrará minuciosamente en pasajes que aún no se han explorado.

The New York Times tuvo acceso a las memorias de la estrella y compartió los aspectos principales en los que se enfocará como relaciones amorosas, rupturas, entre otras controversias.

El quiebre de Britney Spears y Justin Timberlake

El relato inicia con la relación que la cantante de pop mantuvo con Justin Timberlake, cuyo quiebre estuvo rodeado de escándalo.

A pesar de las afirmaciones de que Britney había sido quien finalizó la relación, el libro presenta la versión de la cantante.

Las especulaciones sobre la ruptura aumentaron cuando Justin lanzó una canción y un videoclip en los que una mujer rubia lo dejaba atrás y partía en un automóvil, lo que en su momento sugirió que Britney había dado por concluida la relación. Sin embargo, The New York Times resaltó las declaraciones de la famosa, confirmando que fue Justin quien puso fin a la relación, además de hacerlo a través de un mensaje de texto.

El libro 'The Woman in Me', de Britney Spears, estará a la venta a partir de la última semana de octubre. Foto: Archivo.

Cuando Britney Spears se rapó la cabeza

El libro ofrece detalles sobre algunos de los episodios más polémicos de la carrera de la artista, como cuando a principios de los años 2000, decidió raparse la cabeza. Entre los motivos que se describen se encuentra su divorcio de Kevin Federline, posiblemente una depresión postparto y el acoso constante de los medios de comunicación que culminó en un incidente en el que la intérprete se lanzó contra un coche de paparazzi.

La tutela de Britney Spears por su padre Jamie

Otro capítulo crucial en la vida de la renombrada artista ocurrió cuando su padre, Jamie, asumió su tutela y comenzaron a aplicarle diversos tratamientos psiquiátricos. En 2018, la ingresaron en un centro especializado, a instancias de su padre. Durante muchos años previos, había experimentado una infantilización en su tratamiento, lo que limitaba su capacidad de tomar decisiones autónomas y de disfrutar de la vida nocturna.

