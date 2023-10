Britney Spears habría plasmado experiencia de su aborto en su canción ‘Everytime’, piensan sus fans

Britney Spears recién reveló su experiencia con un aborto durante su relación con Justin Timberlake en un fragmento de sus memorias publicado en People. Desde entonces, múltiples seguidores de la cantante han señalado lo que consideran indicios de esta vivencia en su canción Everytime y su popular video musical.

La cantante incluyó la canción en su álbum In The Zone del 2003. “Fijate en mí, tomá mi mano. ¿Por qué somos extraños cuando nuestro amor es fuerte? ¿Por qué seguir sin mí? Y cada vez que intento volar me caigo. Sin mis alas me siento tan pequeña. Supongo que te necesito, bebé”, comienza la canción, que Spears escribió junto a la cantante Annette Stamatelatos.

“Y cada vez que te veo en mis sueños, veo tu cara. Me está persiguiendo. Supongo que te necesito, bebé. Hago de cuenta que estás aquí. Es la única manera. ¿Qué he hecho? Parece que te mueves con facilidad, y cada vez que intento volar me caigo. Sin mis alas me siento tan pequeña... Supongo que te necesito, bebé. (...) Puede que haya hecho llover. Por favor, perdóname. Mi debilidad te causó dolor y esta canción es mi perdón. Por la noche rezo para que pronto tu rostro se desvanezca”, continúa la canción.

People publicó el texto el 17 de octubre con la intérprete de Toxic y presentó un adelanto de su libro de memorias The Woman In Me, que se publicará el 24 de octubre.

En el libro, Britney relata los detalles del trato que recibió de sus padres en su infancia y adolescencia, narra los momentos más oscuros de su carrera y su vida, y revela que a los 21 años, mientras mantenía una relación con Justin Timberlake, se sometió a un aborto porque él no deseaba ser padre.

“Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”, afirmó la artista en la entrevista.

Britney Spears nunca tuvo una vida privada: desde que era niña siempre estuvo expuesta a las miradas y prejuicios de un público que primero la coronó como la princesa del pop y que no dudó en criticarla cuando su carrera musical se vino abajo. Sin embargo, la cantante estadounidense no deja de sorprender con las revelaciones sobre su pasado.

Las redes sociales se llenaron de videos de Britney interpretando la canción. “Britney siempre dio señales de que Everytime no era para Justin Timberlake, sino para el hijo que estaban esperando juntos y que él le pidió que abortara porque no se sentía preparado para ser padre”, escribió un usuario en X (anteriormente Twitter) junto a un video.

Britney siempre dio señales de que EVERYTIME no era para Justin Timberlake sino para el hijo que estaban esperando juntos y que él le pidió que abortara porque no se sentía listo para ser padre. #TheWomaninme pic.twitter.com/c0lPlAvbZS — HER (@HerMachadou) October 17, 2023

Otros recordaron el videoclip original de la canción, que incluye a una mujer dando a luz y a Britney corriendo por los pasillos de un hospital con un chaleco de fuerza.

A lo largo de sus memorias, Spears revela su vida tras lo que se mostró en la prensa, desde su ascenso como superestrella adolescente hasta su tutela y sus relaciones amorosas pasadas.

“Por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí. (...) No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueña de mi pasado, presente y futuro”, expresó la cantante en la conversación con la revista.