Britney Spears y Sam Asghari se separan tras 14 meses de matrimonio

Britney Spears y Sam Asghari ponen fin a su relación, 14 meses después de su matrimonio, según informa el portal TMZ.

La ruptura de su relación llega en medio de los rumores de infidelidad que han rodeado a la intérprete de Toxic en días recientes.

La boda entre la princesa del pop y el entrenador personal fue un evento glamoroso que contó con la presencia de celebridades como Selena Gómez, Madonna, Paris Hilton y Donatella Versace.

Fuentes cercanas revelaron al citado medio que la pareja tuvo una “discusión nuclear”, esto, después de que él la confrontara. Después del tenso momento, el actor optó por abandonar la residencia que compartian en The Oaks, California.

“Es solo cuestión de tiempo antes de que Sam busque el divorcio”, afirmó un testigo respecto a la situación.

Diversos medios sugieren que en caso de una separación, el entrenador no tendrá acceso a gran parte de la riqueza de Spears.

“Britney y Sam acordaron un acuerdo prenupcial en su favor”, destaca el medio especializado en entretenimiento. Esto implica que el patrimonio adquirido por la cantante antes del matrimonio está protegido y cualquier asunto financiero se resolvería mediante la firma de un cheque por parte de la famosa.

Hace unos días, Sam compartió en sus redes sociales que veía a la artista como su “media naranja” y la describió como “la mujer de sus sueños”.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones en respuesta a las noticias, aunque han deshabilitado los comentarios en sus respectivas redes sociales.

¿Quién es Sam Asghari, el hombre que llevó a Britney al altar? Copiado!

Asghari es un actor iraní que emigró junto a su familia a Estados Unidos cuando tenía 4 años. Además de artista, también es entrenador personal.

El aspirante al mundo hollywoodense sufrió la separación de sus padres cuando era un adolescente, en ese momento, se enfocó en el deporte.

También acudió a un casting para ser modelo, sugerencia que le hizo su hermana, según la revista Men’s Health. A los 21 años, Sam ya modelaba en pasarelas e incluso su imagen apareció en los anuncios del Super Bowl.

El actor no incursionó en el mundo musical hasta que conoció a Britney; Anteriormente, tuvo un pequeño papel protagónico en el video Work from Home de la banda Fifth Harmony.

El Iraní comenzó su relación amorosa con la artista en 2016, y en 2022 se casaron en un evento privado al que asistieron cien personas.

