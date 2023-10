Britney Spears reveló que tuvo un aborto porque Justin Timberlake no quería ser padre

La cantante Britney Spears reveló a la revista People que, cuando estaba saliendo con el artista Justin Timberlake, quedó embarazada de su bebé. Sin embargo, se vio obligada a interrumpir el embarazo porque el estadounidense no quería tener un hijo en ese momento.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había anticipado”, escribe Spears sobre el embarazo en su próximo libro. “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Britney Spears y Justin Timberlake se separaron en 2002.

La intérprete de ...Baby One More Time, de 41 años, lanzará próximamente su nuevo libro que tituló como The Women in Me y en él relata la dolorosa experiencia que mantuvo en privado durante 20 años.

Por su parte, tras consultar con el representante de Justin Timberlake, la revista People no obtuvo respuesta, lo que deja espacio para posibles especulaciones entre los fanáticos.

Spears describe su experiencia de someterse a un aborto en su libro de memorias: “Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

Britney Spears lanzará su nuevo libro "The Women in Me" el 24 de octubre.

Después de que Britney y Justin se separaron en 2002, ella se convirtió en madre y dio a luz a dos hijos, Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17, con su segundo esposo, Kevin Federline.

Spears lanzará su muy esperado libro de memorias el 24 de octubre a través de la editorial estadounidense Gallery Books, un sello de Simon & Schuster.

Britney Spears afirmó a la revista People que abortó porque Justin Timberlake no quería tener un hijo en ese momento.

La editorial emitió un comunicado de prensa en el que asegura que las memorias de la estrella “iluminan el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos”.

Las memorias de la cantante llegan casi dos años después de que fue liberada de su tutela ordenada por la corte, que estuvo vigente durante 13 años. La tutela terminó en noviembre del 2021 después de que Spears testificara en la corte en junio del mismo año.

LEA MÁS: Maluma, Britney Spears y J Balvin sorprenden a sus fans en una foto juntos