Britney Spears confirma su separación: ‘No podía soportar más el dolor’

La cantante estadounidense Britney Spears confirmó en redes sociales su separación de quien fuera su esposo, Sam Asghari.

La princesa del pop comenzó diciendo que sigue sorprendida de haber mantenido una relación por más de seis años con una persona. Además, dijo que no hablaría de los motivos por los que ya no están juntos, pero sí quería compartir con sus fans cómo se siente.

“No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie, pero honestamente no podía soportar más el dolor. He estado tratando de ser fuerte durante demasiado tiempo y aunque mi Instagram puede parecer perfecto, está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso”, dijo.

Britney Spears y Sam Asghari se casaron en junio del 2022. Foto: TW

La princesa del pop añadió que aunque le encantaría mostrar sus “emociones y lágrimas” sobre cómo se siente realmente, por “alguna razón” siempre se ha visto obligada a ocultar sus emociones y sus “debilidades”.

“Si no fuera un soldado fuerte, ya me hubieran enviado a algún lugar para que los médicos me arreglen... pero eso es cuando más necesitaba a la familia. Se supone que debes ser amado incondicionalmente, no bajo condiciones. Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda; y en realidad me va bastante bien con eso”, agregó.

La intérprete de Toxic finalizó su mensaje pidiéndole a sus seguidores que no se olviden de sonreír.

La noticia del divorcio de Britney Spears y Sam Asghari trascendió el pasado miércoles 16 de agosto, cuando medios internacionales difundieron la información. Posteriormente, el modelo confirmó su separación.

“Después de 6 años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Conservaremos el amor y el respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre. Pedir privacidad parece ridículo, así que solamente pediré a todos amabilidad y consideración”, publicó en sus historias de Instagram Asghari.

La pareja se había casado el pasado 9 de junio en la casa de la intérprete de One More Time, en Los Ángeles, California, en una íntima pero encantadora ceremonia.

La boda contó con la presencia de aproximadamente 60 invitados, entre ellos, la cantante Selena Gómez, la diseñadora Donatella Versace, la modelo Paris Hilton, el rapero de The Black Eyed Peas Will.i.am, el actor Ansel Ergot y la actriz Drew Barrymore; y la reina del pop, Madonna.