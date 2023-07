Britney Spears víctima de agresión: la cantante denuncia ataque por parte del guardaespaldas de un jugador de la NBA

Además de los escándalos relacionados con su familia, matrimonio y publicaciones en redes sociales, Britney Spears ahora se encuentra en medio de una controversia debido a un incidente violento que ocurrió la noche del miércoles 5 de julio en Las Vegas. La cantante fue agredida por el guardaespaldas de un reconocido jugador de la NBA.

Según informes publicados por TMZ, todo ocurrió cuando la llamada “princesa del pop” intentó tomarse una fotografía con el basquetbolista Victor Wembanyama. Sin embargo, uno de los guardaespaldas del jugador, identificado como Damian Smith, no reconoció a la cantante y la abofeteó cuando ella tocó el brazo de Wembanyama.

Britney Spears rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos a través de su cuenta de Instagram: “Las experiencias traumáticas no me resultan ajenas y he tenido mi buena dosis de ellas” (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Este incidente captó la atención no solo por la brutal agresión hacia Britney, sino también porque la propia artista confirmó la historia a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

Según varios medios de comunicación, el ataque tuvo lugar alrededor de las 8:00 p.m., cuando Spears, su esposo y dos acompañantes acudieron a un restaurante y reconocieron al jugador. Britney se acercó a él y, debido al ruido, lo tocó por detrás. Inmediatamente después, recibió un fuerte golpe en la cara que la hizo caer al suelo. Aunque minutos después el individuo se disculpó, la intérprete de “Toxic” decidió emprender acciones legales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Britney rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos: “Las experiencias traumáticas no me resultan ajenas y he tenido mi buena dosis de ellas”, escribió, para luego afirmar que “no estaba preparada para lo que me sucedió anoche”.

“Reconocí a un atleta en el lobby de mi hotel cuando iba a cenar. Luego, lo volví a ver en un restaurante y decidí acercarme para felicitarlo por su éxito. A pesar del ruido, lo toqué en el hombro para llamar su atención. Estoy al tanto de la declaración del jugador en la que dice que ‘lo agarré por detrás’, pero simplemente lo toqué en el hombro”, agregó.

“Entonces, su guardaespaldas me abofeteó con el reverso de la mano sin siquiera voltearme a ver, frente a una multitud. Casi me derribó y mis lentes salieron volando de mi rostro”, relató.

Por último, Britney resaltó la gravedad del asunto al explicar que, como figura pública, también es acosada por sus seguidores y el público en general. Sin embargo, enfatizó que su equipo de seguridad nunca agredió a nadie.

