Ben Affleck afirma en un nuevo documental que no deseaba tener ‘una relación en las redes sociales’ con Jennifer Lopez

El actor Ben Affleck afirmó en el nuevo documental de Amazon Prime, The Greatest Love Story Never Told, protagonizado por Jennifer Lopez, que cuando reavivó su romance con su esposa en 2021, le dijo que no deseaba “una relación en las redes sociales”.

A pesar de las inquietudes del actor y director de 51 años, la pareja logró hacer que funcionara su relación, comprometiéndose en abril del 2022 y casándose en Las Vegas, Estados Unidos, en julio de ese mismo año.

En los años transcurridos desde entonces, López, de 54 años, ocasionalmente comparte fotos y videos de Affleck en sus redes sociales.

Lopez también habló abiertamente sobre las formas en que Affleck se siente incómodo en el centro de atención, especialmente como la inspiración detrás de su nuevo álbum This Is Me... Now y la película visual que la acompaña, This Is Me... Now: A Love Story.

“Pero él me ama, sabe que soy una artista y me va a apoyar en todo lo que pueda porque sabe que no puede impedirme hacer la música que hago”, explicó la artista.

The Greatest Love Story Never Told ofrece a los fanáticos una mirada detrás de escena de la realización del nuevo y ambicioso proyecto de López. El documental, dirigido por Jason Bergh, incluye entrevistas con el círculo íntimo de la estrella, así como con sus socios productores y colaboradores de toda la vida.

En el documental, Lopez revela que Affleck le dio un regalo muy especial en su primera Navidad como pareja reunida: un libro que incluía todas las cartas y correos electrónicos que intercambiaron durante dos décadas, titulado La mayor historia de amor jamás contada.

Affleck acompañó a Lopez al estreno de su documental original en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 13 de febrero y recibió un emotivo agradecimiento de la cantante cuando subió al escenario antes de la proyección.

En una entrevista con la revista People, el director Dave Meyers, quien dirigió This Is Me... Now: A Love Story, confirmó la conexión especial de la pareja.