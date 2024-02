Jennifer Lopez revela por qué casi no usa su icónico vestido verde de ‘Versace’

El exótico y osado vestido verde de Versace que Jennifer Lopez lució en la entrega de los premios Grammy en el 2000 superó con creces las expectativas de la artista: además de convertirse en el look más icónico de su carrera, aquella prenda se ganó un lugar central en el mundo de la moda y en la historia de Internet.

Jennifer Lopez lució el vestido verde de Versace en una ceremonia de los Grammy en el 2000.

Recientemente, a 24 años de aquel momento, la misma artista reveló que el ruego desesperado de una de sus estilistas casi la deja sin la imagen más viral de su historia.

Además de lanzar dos producciones audiovisuales que ya comenzaron a dar tela para cortar, This Is Me... Now: A Love Story y The Greatest Love Story Never Told, la artista reflexionó sobre los 17 momentos de su carrera más importantes en relación con la moda durante una reciente entrevista con Vogue.

“Me nominaron para un Grammy y en ese momento estaba filmando Experta en bodas (2001), con Matthew McConaughey... En eso, mi estilista (Andrea Lieberman) llegó y me dijo: ‘Mañana son los Grammy, no tengo tiempo para hacer pruebas’, y trajo tres o cuatro vestidos”, agregó. Mientras la experta eligió uno blanco, JLo clavó sus ojos en el vaporoso diseño verde con estampado de jungla.

Jennifer Lopez recordó que su estilista le advirtió que el vestido verde había sido usado por otras personas, incluyendo Donatella Versace, pero decidió ponérselo de todas formas porque le quedaba bien y ya lo tenía en su posesión.

Luego, Jennifer López comparó el impacto de su vestido verde con el icónico vestido blanco de Marilyn Monroe en la comedia cinematográfica La comezón del séptimo año (1955), sugiriendo que su vestido podría ser el ícono de esta generación.

El vestido de Versace que lució Jennifer Lopez tenía un estampado de jungla.

El vestido verde de inmediato se transformó en la búsqueda más popular que Google protagonizó hasta entonces. Sin embargo, en aquella época, el buscador web solo ofrecía texto como resultado y las personas lo que querían era simplemente una foto del vestido. La compañía, entonces, se dio cuenta de que ofrecer solo enlaces como respuesta a una búsqueda no era del todo eficiente.

Gracias a aquel episodio fashionista, nació la búsqueda por imágenes de Google, según contó Eric Schmidt, el CEO de Google, en una columna de opinión que publicó en el sitio Project Syndicate y que se difundió en enero del 2015. La búsqueda por imágenes de Google debutó a mediados del 2001, con 250 millones de imágenes en su base de datos.

JLo recreó el vestido

Como quien realiza una segunda versión de una película, la intérprete de Love don´t cost a thing recreó su icónico look de los Grammy 2000 en un desfile de Versace en 2019. Con 50 años, la estrella del pop cerró el desfile de Versace primavera 2020, que se llevó a cabo en Milán, Italia, con una pasada que se robó todas las miradas. La cantante cerró el evento acompañada por Donatella Versace durante el saludo final.

En otra entrevista con Vogue, la actriz, bailarina y cantante contó que la diseñadora la invitó a participar del desfile porque tenía como obejtivo homenajear el diseño del 2000.

Además, aseguró que nunca imaginó que ese vestido causaría tanto revuelo. “Estaba más feliz por estar ahí que no pensé mucho en el vestido, simplemente estaba contenta de tener algo para usar”, reveló. “Fue un gran momento para mi carrera”, concluyó.

Jennifer Lopez recreó el vestido verde de 'Versace' en 2019 porque la diseñadora de moda italiana Donatella la invitó a desfilar.

