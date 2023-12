Nada de crisis o peleas: Jennifer López y Ben Affleck se muestran muy enamorados

La historia de amor entre Jennifer López y Ben Affleck parece extraída de un cuento de hadas. Después de dos décadas llevando vidas separadas y formando sus propias familias, se reencontraron hace casi dos años y decidieron casarse.

A pesar de los rumores y algunas discusiones públicas, encontraron la felicidad.

La unión López-Affleck se convirtió en una de las favoritas de los paparazzi, quienes los siguen constantemente.

Recientemente, se les observó muy enamorados, caminando de la mano y besándose en un parque de Los Ángeles. Ambos hicieron una pausa en sus ajetreadas agendas profesionales para disfrutar de este paseo.

Próximamente, JLo presentará su nuevo trabajo discográfico, titulado ‘This Is Me... Now’, el 16 de febrero, marcando su regreso con el primer álbum de estudio en casi una década. El anticipado lanzamiento del primer sencillo, llamado ‘Can’t Get Enough’, está programado para el 10 de enero.

Ben Affleck y Jennifer López se conocieron por primera vez en 2002, llegando incluso a comprometerse, aunque su relación terminó meses después.

El actor contrajo matrimonio con Jennifer Gardner, mientras que la cantante se casó con Marc Anthony.

Dos décadas después, se reencontraron y, finalmente, decidieron permanecer juntos.

La pareja, conocida como "López-Affleck", fue recientemente vista muy enamorada, compartiendo momentos juntos como pasear de la mano y besarse en un parque de Los Ángeles, a pesar de las especulaciones y algunas discusiones públicas. (AFP)

