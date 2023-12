Jennifer Lopez y su esposo Ben Affleck enfrentan desafíos relacionados a la salud mental

La actriz y cantante puertorriqueña, Jennifer Lopez, reveló en una reciente entrevista concedida a la revista Variety, que ella y su esposo, el actor Ben Affleck, enfrentan desafíos relacionados con la salud mental, según informó People en español.

Jennifer Lopez y Ben Affleck padecen un trastorno mental como resultado de la intensa atención mediática que rodeó el inicio de su relación en 2002.

Durante la conversación, Jennifer afirmó que tanto ella como Ben aún experimentan ciertos traumas derivados de la intensa atención mediática. Esta pareja inició su historia de amor en 2002, comprometiéndose para luego anunciar su separación en 2004.

La intérprete de On The Floor se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo álbum titulado This is Me Now, el cual lanzó 20 años después del original This is Me en 2002. En ambos discos, la Diva del Bronx dedica sus letras al amor y a su querido Ben, narrando las distintas etapas de su historia romántica.

Jennifer y Ben se disponen a celebrar su segunda Navidad como esposos, aunque aún albergan recuerdos dolorosos relacionados con la presión mediática y la dificultad de mantener en privado su relación sentimental. “Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático”, confesó la exesposa de Marc Anthony, quien es también madre de los gemelos Max y Emme.

“Debido a la excesiva atención de los medios en torno a nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha”, expresó la pareja en un comunicado el 10 de setiembre del 2003, posteriormente cancelando la celebración y poniendo fin a su relación en enero del 2004.

JLO señala que aún son afectados por los recuerdos de su separación y la presión mediática, pero lograron superarlo gracias a la madurez alcanzada por ambos en la actualidad.

“Ahora somos mayores. Somos más sabios”, comentó Lopez, de 54 años, sobre ella y Affleck, de 51. “También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no se trata de lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres”, añadió.

“Bennifer”, como son conocidos por sus seguidores, dominaron el escenario de su relación amorosa en 2021 y contrajeron matrimonio en Las Vegas en julio del 2022, celebrando posteriormente una lujosa boda en Georgia con sus familiares un mes después.