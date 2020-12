“Yo tenía 15 años frente a una pantalla y aunque eso la gente no lo crea, es un tanto cansado. Ahora a lo mejor entro más temprano y me voy un poco más tarde, pero ya no me tengo que preocupar por el traje, ni por llegar maquillado y pasar todo el día como muñequito de queque. Ahora soy otro, soy más Alex, ese mae de tenis, de jeans y de gorra y eso ha hecho que mi forma de vida cambie completamente, porque cuando uno es reportero, presentador de noticias y sobre todo la imagen de una empresa, evidentemente hay que guardar cierta postura ante la gente y ahora me siento más relajado y desenfadado, entonces ha sido como un oasis en medio de las carreras que he venido cursando a lo largo de tantos años.