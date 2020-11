A pesar de que a estos Topos nos gustaba el desempeño de la muchacha, al parecer el público no se familiarizó con ella, deducción a la que llegamos tras darle seguimiento durante semanas en redes sociales pero, inteligentemente Gilberto Valencia, gerente de noticias y generador de contenidos, recién le dijo a La Nación que Forero continuará a futuro con un segmento de moda, su gran especialidad. No se sabe a partir de cuándo ni cuál será la periodicidad, estaremos atentos y rectificamos la información publicada este domingo en la versión impresa de El Topo, en la que comentamos que “acharita” que Forero no iba más en el programa. Por dicha, nos equivocamos pues a Ale la conocimos en varias producciones realizadas para Grupo Nación y es una muchacha extrovertida y llena de luz. ¡Adelante!