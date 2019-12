“Quiero ser la extensión de las manos de alguien, quiero ayudar donde se necesite. Mis días inician alrededor de las 7 a. m. cuando el calor ya no deja dormir más y se empiezan a escuchar los gritos de los niños. Me alisto y empieza mi primer trabajo, como asistente en la clínica de odontología. Yo soy mercadóloga de profesión y jamás pensé que ahí fuera a ser útil, pero bueno, no me va tan mal. En la clínica trabajo hasta la 1:00 p.m aproximadamente. Con respecto a mis tardes las dedico a cuidar bebés. Para los que nos gustan los niños, es como llegar al paraíso, son divinos (...). En el orfanato ayudo a las señoras que cuidan a los niños y juego con ellos. Es la mejor parte de mi día (aquí el amor de Dios es 100% tangible)”, dio a conocer en su blog la nacional.