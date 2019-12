A veces no sé, cuando salió lo de Corinthians yo me sorprendí porque no sabía nada. Al final me acostumbro a este tipo de situaciones, porque ya no es nuevo, yo he jugado con unos 50 equipos en los últimos años, pero bueno, es parte de... A veces las cosas no se hacen de la forma más profesional, pero hay de todo en la vida, hay de todo en el fútbol, en el periodismo, es parte de... Al final no me molesta. Cuando se dé una situación seria pues se dará, yo no voy a salir a hablar de rumores, usted sabe que no soy así.